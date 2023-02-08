【是日通勝】

農曆正月十八

癸卯年 甲寅月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：理髮、整甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、28、29

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：擇偶要留意對方的內在美，不要只看外表。

金牛座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

雙子座：理財要審慎，勿急於求成，以免因小失大。

巨蟹座：幸運指數排第一，着綠色衫可望旺上加旺。

獅子座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

處女座：職場上要安守本分，低調不越界有利自保。

天秤座：整體運勢不錯，但財運稍遜，勿貪小便宜。

天蠍座：談情吉日，有心儀對象者勿錯過表白良機。

人馬座：謀事要盡全力，可把霉運的影響減至最低。

山羊座：多管閒事沒好處，易變成事業發展絆腳石。

水瓶座：做事忌得過且過，目標清晰才可走出困境。

雙魚座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）兔 易怠惰

鼠：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

牛：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

虎：謀事遇阻力，耐性不可少，勿輕言放棄。

兔：是日沖煞，工作進度易受怠惰心態拖累。

龍：事業運不佳，易迷失自己，宜向人求助。

蛇：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

馬：被瑣事弄得手忙腳亂，宜檢討做事手法。

羊：一切事情都在掌握中，心情大好沒煩惱。

猴：難捱的日子告一段落，是時候調整身心。

雞：異性緣佳，多出去走走，易遇上有緣人。

狗：言行要謹慎，說話不經大腦易惹上麻煩。

豬：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享了其中4大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。

大門向正西：六白武曲星臨門

今年整體家宅運不俗，雖不致於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作；如要催旺可放黃色或金色地氈，有助升職及提升名譽。

大門向西北：五黃災星臨門

今年整體健康運不佳，更要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈，以免進一步損害健康運。適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放灰色地氈，並在下面放銅片及6枚銅錢化解病氣。

大門向正北：九紫喜慶星臨門

今年家中的喜慶事特別多，尤其有利嫁娶及生兒育女，適合擺放紅色或綠色地氈。另外可在門旁裝一盞小燈，並長期開着，亦有助催旺喜慶事。

大門向東北：七赤破軍星臨門

今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。大門位置不宜動土，亦不可擺放流動性高的物品，宜放藍色地氈化解。