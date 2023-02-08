娛圈單打︱唔恨做阿二 皆因寸得起

寧為雞首，不為牛後。一個自視甚高、身材學歷又有番咁上下嘅靚女，選美只能屈居第二，條氣唔順，一啲都唔出奇。應屆港姐亞軍許子萱傳出不願履行港姐責任、但求盡快解約脫身的消息，即使TVB願意破例遷就，只求下屆港姐不要出現無人加冕的尷尬情況，依然留不住伊人。

大家不善忘的話，當記得2008年港姐冠軍張舒雅，當選後即以健康欠佳為由缺席活動兼退選國際中華小姐，結果觸怒TVB，取消她為下屆港姐冠軍加冕的資格，成為史上首次，更獲網民封為「史上最Hea港姐」。想不到事隔十多年，歷史可能重演。

有傳許子萱抵受不住娛樂圈壓力，要求提早解除港姐合約，急欲回復自由身。她近期頻頻玩失蹤，久沒在大騷亮相，港姐出席活動永遠三缺一，連友誼小姐邢慧敏也得頂上。有指TVB並未答應其解約要求，但可配合她意願不出席活動，只需她為新一屆港姐加冕，目前雙方仍陷入膠着。

又難怪這位阿二咁招積，皆因皇帝女唔憂嫁。她參選時已是學霸，畢業於美國密歇根大學安娜堡商學院，曾任紐約的投資銀行分析師，並獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。22歲已推出自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》，巴閉過十優港姐麥明詩。最經典是港姐決賽當晚，她得悉只獲亞軍當場黑面，可見其好勝和追求完美。

更何況，應屆星二代港姐冠軍林鈺洧是非多多，風頭完全蓋過其他人，許子萱變得面目模糊。既然自身條件優越，不如另謀發展，但半途而廢有欠責任感，卻是不爭的事實。