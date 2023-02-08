噪音滋擾搞足1年！馬浚偉揚言講事實　被爆料郁吓投訴

馬浚偉向來實話實說，有讀者爆料指他經常投訴所住的大廈有噪音，似精緒上受困擾，馬浚偉則坦言：「真係司馬昭之心，大家受噪音騷擾已有一年，事件已畀管理處處理。」

東網收到讀者爆料，指有朋友跟藝人馬浚偉同住於尖沙咀一幢大廈，爆料人指馬浚偉每天都覺得有噪音般，經常報案及到管理處投訴，不少住客因而受到滋擾。據知，大廈因某些單位發生噪音問題，管理處已接到不少住戶求助，並已通知有關部門。

疑有人違規做Party Room

馬浚偉受訪時坦言：「嗰個單位唔係我嘅，係我家人嘅，有時我會喺嗰度住同工作，但係嗰度經常有好多噪音，我同前後左右嘅鄰居經常受到噪音滋擾。其實我都係講番事實，都唔怕講，之前根據管理員講，有啲單位因為租咗畀人做Party Room，已經成年嘅事，本來都算，但成日有好多音樂、跳舞、打麻雀同其他噪音，管理處有同我講，好多業主因為擔心安全問題，唔敢投訴，但佢哋（管理處）已經幫我哋跟進，件事已經維持咗一整年，報咗好多次案，似乎係有違規情況。」

說到報料的人指他情緒上的問題，他說：「呢方面真係司馬昭之心！」並表示不論如何，都由管理處及相關部門處理。