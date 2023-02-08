東方日報C1：范冰冰結婚急唔嚟　雪卵等生B

內地女星范冰冰去年被爆與金融界猛人郭岩峰拍拖，近日更屢傳「好事近」，但原來只是虛火，有傳郭岩峰仍未過冰冰父母一關，所以冰冰暫時「未嫁得住」！雖然婚事未有着落，但她始終年紀不輕，有指她有意於現在良好狀態下雪卵，留待將來生靚B之用！

現年41歲的范冰冰2019年與拍拖4年的內地男星李晨分手後，一直單身，直至去年被拍得與曾是軍人、現於金融集團擔任副總裁的郭岩峰於街上親暱擁抱，新戀情才告曝光。日前冰冰於元宵節網晒索照，她於山東煙台拍攝當日，原來郭岩峰亦在場，有網民拍得兩人一起並肩而行，現場則有不少工作人員協助拍攝，雖然有很多途人認出冰冰，但未有影響她拍照的心情，期間更發現郭岩峰與女友一起在鏡頭前晒恩愛。未知是刻意配搭還是有默契，冰冰和郭岩峰合照時，是穿同一色系的服裝，拍照時頭貼頭，奉旨放閃，未有遮遮掩掩。拍照後郭岩峰盡顯細心一面，見現場風太大，本來想替女友披上羽絨褸，但她卻未有理會並繼續向前行，惹來網民笑指從小節上可見冰冰仍然有「范爺」本色，有其他網民更說他們像父女多過似情侶。

合照放閃鋪路認愛？

由於戀情去年曝光後，冰冰一直保持緘默，未有公開認愛，加上她早前被發現無名指戴有鑽戒，所以是次和男友合照，被猜測可能稍後會官宣「報喜」承認戀情甚至好事近！不過，事實並非如此，據知，原來郭岩峰一直未能融入冰冰家中，因冰冰父母對男方曾結婚的背景有所保留，再加上桃花極旺的冰冰大把追求者，當中更不乏億萬富豪，所以兩老覺得女兒是「皇帝女唔憂嫁」，希望她慢慢揀，一向孝順的冰冰亦順從父母之意，暫不急於婚事。不過，礙於年齡已到4字頭，冰冰都有想到未來生兒育女的問題，日前內地有消息指她欲效法不少女星如容祖兒、蔡卓妍等在自己的黃金期雪卵，將自己的優質卵子好好保存，留來將來生B之用。

冰冰「唔憂嫁」，除了因追求者眾外，吸金能力亦相當犀利，雖然她於演藝界未能全面復出，但她的面膜生意卻愈做愈火，更曾創下一日破億生意額，如此佳績，冰冰這個生招牌當然功不可沒，農曆新年期間，她更親自出動氹粉絲，於其面膜官方社交通訊平台與粉絲互動，粉絲連她早前入圍「金草莓獎」也來開玩笑，指她一定要到美國等賽果公布，難得她不介懷，還高EQ親回：「別鬧，煩人。」以簡單四個字結束粉絲話題。

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