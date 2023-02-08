SmarTone推出「二月心動禮」限定優惠

【營業資訊】情人節將至，SmarTone 即日起推出「二月心動禮」限定優惠，包括5G 上台、Home 5G 寬頻及一系列精選手機及配件，讓客戶與摯愛一起共度甜蜜情人節。

新客上SmarTone 5G 享$1,314 月費回贈

優惠期內，新客戶上台選用指定SmarTone 5G 服務計劃，即可享$1,314 月費回贈1。新客戶加購一張5G 附屬SIM 咭與伴侶齊齊分享SmarTone 5G，除了每月可獲額外10GB本地5G 數據，與主咭共享月費計劃內的本地及漫遊數據用量，更可享每月$18 月費回贈或其他精選優惠。

登記Home 5G 寬頻 獲$1,388 回贈

新客戶上台選用指定計劃可享$1,388 回贈2，無限5G 數據任用，更可尊享7 日免費試用。SmarTone Home 5G 寬頻免拉線及插電即用，與伴侶宅在家上網煲劇、看電影、打機更快更爽。

「5G 雙拼」孖住用

新客戶同時選用指定Home 5G 寬頻及5G SIM 服務計劃，即可享「組合優惠價3」月費$318，更可享無限5G 數據任用。一個月費便可在室內室外享用 SmarTone 優質及穩定的 5G 流動通訊體驗。

「內地路路通孖寶」

北上與親友團聚或旅遊，SmarTone 的「內地路路通孖寶」必不可少。現有客戶每月只須$9，便可享「智2 通」內地電話號碼服務4，即可獲分配一個內地電話號碼，更可在香港預先辦理內地實名登記。實名登記後，客戶可憑此內地號碼申請內地服務，例如開啟銀行戶口、收發短訊驗證碼，以及接通內地支付平台及其他服務5。配合每日收費低至$23的「漫遊數據多日通」，便可享免換卡、免設定，到埗即用的漫遊數據服務，與親友保持聯繫，優惠期內到埗當天免費。

給另一半送上最新手機 SmarTone 門市網店新機潮物低至半價

SmarTone 為大家準備了一連串超抵情人節優惠，立即到SmarTone 各分店及網店( https://shop.smartone.com) ，選購機王、Samsung 智能手機及心水手機配件。當中Apple iPhone 14 Plus 優惠價$7,099 起，更可獲贈原廠皮革或矽膠護殼。Samsung Galaxy A53「特選客戶價」勁減$1,000 至$2,998，更送「玻璃貼+手機套」套裝及10000mAh 移動電源。

客戶於優惠期內綁定The Point 賬戶，可獲贈額外520 The Point 積分6。客戶憑The Point積分可於新鴻基地產旗下 25 個指定商場轉換為 Point Dollar 作現金消費，兌換餐飲或免費泊車等禮遇。