相差29年！里奧仔傳與19歲索模撻着網民串爆：《鐵達尼號》仲老過佢

有「模特兒殺手」之稱的荷里活男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出名「多戀事」，而最近他又有新女上場！一直被指有「戀愛規條」就是絕不與超過25歲的女子交往的他，今次的女伴更只得19歲！

48歲的里奧仔日前被影到與比他細29年的以色列模特兒Eden Polani一同出席在洛杉磯舉行的女歌手Ebony Riley新碟發布派對。雖然2人在派對上並未有任何親密舉動，但大批網民留言批評里奧仔女伴愈來愈細。有網民串爆里奧仔：「狄卡比奧嘅女友太年輕，佢可能喺學校讀緊里奧仔主演嘅《羅密歐與茱麗葉》。」另有網民說：「《鐵達尼號》上映嗰陣，Eden仲未出世。《華爾街狼人》上映時，佢得9歲。」其中加拿大女諧星Katherine Ryan亦批評里奧仔專揀後生過他女士拍拖的行為好恐怖。

不過亦有「知情者」否認里奧仔和Eden拍拖，他說：「呢個完全唔係事實，里奧仔同Eden只係咁啱喺派對上坐埋一齊，而佢哋當時與同一大班人一齊。里奧仔同一個女仔或者吹水或坐埋一齊，但唔代表佢哋拍拖。佢顯然冇可能同每個共處一室嘅人拍拖！」除了Eden之外，去年他與女友分手後已傳過與不少女模包括27歲的Gigi Hadid以及23歲「星二代」Victoria Lamas拍拖。