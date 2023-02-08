搞搞新意思　「另類蛋糕」冧爆愛侶

想趁情人節或生日，送上精緻可口的蛋糕冧爆另一半，但偏偏對方正在減肥大作戰，遠離高卡甜食，點算好？不如搞搞新意思，以好玩又可以打卡呃Like的「另類蛋糕」作禮物，咪唔怕對方抱怨你破壞Keep Fit大計，又可以齊齊玩住慶祝大日子囉！

韓國Kakao Friends最近推出一款Ryan和春植蛋糕音樂盒積木，整套包括「Ryan蛋糕與Cup Cake」及「春植與禮物」兩部分，且由繽紛及粉嫩色彩積木砌成，單看造型已經萌爆！蛋糕頂層還有戴住生日帽的Ryan舉着小旗子陪仔過節或慶祝生日，大家親手砌好「蛋糕」後，還可以轉動「蛋糕」旁的上鏈掣，讓Ryan與蛋糕就一邊旋轉，一邊播放生日歌，超得意！想入手的話可到官網看看，售價為49,000韓元（約HK$306）。

同場加映：蛋糕蠟燭和擴香石

假如懶到不想手砌積木，又想冧吓另一半，可考慮同樣是蛋糕造型的禮物。例如台灣Candle Castle燭堡的蛋糕蠟燭，以及落屋Moonset.B的法式草莓蛋糕擴香石，就十足十蛋糕甜點般小巧精緻，又能化身擺身實用家居擺設，令一室明亮又飄香，相信對方收到後，都會大感滿意！