【營業資訊】情人節就快到，與其行街睇戲食飯咁例牌，不如喺和暖嘅海風中，聽住本地 DJ 嘅音樂一齊手舞足蹈，暢飲談心睇一場日落！The pulse 仲設有限時快閃優惠！送贈活動門票畀新登記會員（名額有限）

三唇製造聯同 丫丫丫 於 2 月 12 日喺淺水灣 the pulse 商場舉行一場盛大的天台派對「愛在日落 Rooftop Partyyy」，由本地DJ 為浪漫落日配上動人樂章。

現場仲有「戀問戀答」占卜環節，參加者可以透過卜卦、生命靈數及塔羅牌等問問前程，趨吉避凶。

現場更會設有一個 Cocktail Bar，讓您喺 180 度無死角海景天台，嘆住情人節限定 Cocktail 感受黃昏嘅醉人時刻！

無論同你去嘅係戀人，友人定親人，你都可以喺心曠神怡嘅環境，即場 DIY 彩繪一隻熊仔 Figure，送畀你嘅有緣人。

浪漫夕陽配音樂「愛在日落 Rooftop Partyyy」@ 戀入淺水灣

日期：2023年 2月12日 (星期日)

時間：下午 3 時至 8 時

地點：淺水灣海灘道 28 號 the pulse 海景天台空中花園

內容：- 經典廣東歌 Remix / 浪漫主義 / 浩室音樂 / Sound System /

Rooftop Party

- DJ 陣容包括：

・中 E 師 @chungesee

・djFa @cht.j

・思維 NgSzeWai @seengszewaiszewaingszewai

門票：Walk-in 一夜夫妻價：$120（包一杯飲品）

Pre-sale 優先愛情價：$80（包一杯飲品）

聯絡電話：2815 8888

The pulse

地址：淺水灣海灘道 28 號 The Pulse

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