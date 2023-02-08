送潮鞋畀男友　示愛最加分　

各位絲打，是否正煩惱着送甚麼情人節禮物給男友？如果未有頭緒，送波鞋應該不會出錯，尤其是送一些市面上勁搶手的聯乘潮鞋，更可讓身邊的鞋頭男友驚喜，加上送波鞋有陪伴對方一直走下去的寓意，令到這份濃情大禮更有意思。不過近日上架的波鞋甚多，女士們不想花多眼亂，就先看看以下3大精選吧！

型男同款

如果對方剛好是周杰倫Fans，就不要錯過「周董」主理潮牌PHANTACi與Cole Haan聯乘推出的「mr. PHORTY」系列。這個以成熟城市風為靈感的新系列，共有ØriginalGrand翼紋牛津鞋及5.ZERØ GRAND WRK運動鞋兩個款式，設計上呈現品牌經典鞋款輪廓及大膽用色設計，配以標誌性的多層軟墊鞋底，為在城市中忙碌游走的上班族提供舒適腳感，將舒適與時尚完美結合。

以家為主題

已經是第2回合作的運動品牌New Balance與街頭潮牌Bricks & Wood，今回帶來奶油色調的聯乘鞋款9060。這次的鞋子設計是為了呈現家的感覺，十分適合作情人節禮物！街牌創始人Kacey Lynch表示：「這次合作是要帶大家踏上一段旅程……我永遠都是我，我永遠都在家，因為我的靈魂承載着我的社區、我的家。除了地址，甚麼都不會改變。」9060波鞋的鞋面採用灰色網面拼接毛茸茸的奶油色絨面皮革。而鏤空鞋底則設計成充滿活力的草綠色，就像家門外面的草坪。搭佩帶有毛絮感的鞋帶，讓鞋款整體看起來清新自然。

鞋上派心

想趁情人節直白地表達愛意，可以選擇有心形圖案的鞋款。由滑板服飾品牌VANS推出的全新2023年情人節系列，以紮染風格的心形圖案來設計鞋面。紮染款式包括亮藍色的Authentic與可愛粉色的Sk8-Hi，穿後青春活力感爆燈。若然覺得鞋面鋪滿心心圖案太高調，可考慮採用心形刺繡設計的Old Skool、Slip-On或Authentic鞋款，其中底部分加有低調字款「AIMING FOR YOUR HEART」，簡單直接地流露你對另一半的愛意。