【簡潔生活學】生活是一種選擇

早前日本收納女王近藤麻理惠（Marie Kondo）接受外國媒體訪問，說自從成為3孩之母，家裏變得很亂，有點放棄整理家居，目前最重要是享受陪伴孩子。

這段新聞一出即時成為網絡熱話，最拍手歡呼的，是一眾媽媽們，因為她們壓力全消，原因是她們即使每天努力執拾，小孩只需幾秒鐘就能全部瓦解，因此令媽媽感到氣餒，但當知道收納女王也宣布放棄，她們也能大聲說：我也可以不管了！

其實我也是「過來人」，也有3個孩子，所以絕對明白媽媽們的感受，要照顧孩子真的很花氣力和精神，在他們成長的過程，無法不擔心他們的身心健康和學業，而且，小孩數目愈多物品也自然倍增，如果還要時刻做到整齊分類，實在有點吃力。

對於整理家居，我認為大家不需要每天做到100分，要抱持着愉快的心情去做，如果整理是一件令你感到像受苦的事又何必呢？但萬事起頭難，只要能培養出有系統、有手尾的好習慣，整理就會變成很輕鬆的事情，而小孩子也會潛移默化。

今天若是很累、心情很壞，那就休息一下，明天再繼續，因為整理收拾之目的，無非是想生活空間比較乾淨舒適，眼見少點凌亂心情也不會差。所以，要怎樣的生活模式，從來都是種個人選擇，只要不影響生活、也不太影響他人便可以了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

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