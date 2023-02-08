V Day送手機　情侶智OK

情人節（Valentine Day簡稱V Day）下周就到，又係情侶互送心意嘅時候，在芸芸禮物之中，送智能手機就最實用兼可傳情達意。新抵港的HONOR X9a，用上6.67吋120Hz OLED曲面屏幕及6,400萬像素主鏡頭，送畀男友打機又得，送畀女友影相都掂。同期另有唔少新款手機適合做情人節禮物，總有一款氹到對方歡心。

護眼靚芒

HONOR X9a機身厚度僅7.9mm，重量為175g，配合居中對稱的Matrix星環鏡頭，手感不俗外觀討好。6.67吋屏幕提供2,400×1,080解像度，能顯示多達10.7億種顏色，屏佔比高達93%，並支援120Hz刷新率及300Hz觸控採樣率，打機反應靈敏。另配備防誤觸功能，預防因意外觸碰屏幕而出現錯誤操作，同時獲得德國TÜV Rheinland低藍光認證，輔以1,920Hz PWM調光技術，減少屏幕閃爍，保護愛侶雙眼。

拍攝方面，3鏡組合包括6,400萬像素超清主鏡頭、500萬像素廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，提供光圈、美顏人像、HDR、貼紙、超微距及抓拍笑臉多個功能；同時1,600萬像素前置鏡頭對應1,080p錄影，情侶合照或自拍都得心應手。硬件則搭配Snapdragon 695 5G處理器及8GB RAM，其獨家研發的RAM Turbo技術可將部分儲存記憶體延伸作RAM使用，有助提升多工作業流暢度。至於電池容量有5,100mAh，充電一次夠情侶煲劇29小時，夠晒長氣。

出色夜拍

Xiaomi 12T主打拍攝功能，用上3鏡頭設計包括1億800萬像素專業級主攝、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，輔以OIS光學防手震及夜景模式，拍拖時於昏暗環境下也能拍出清晰影像。而且6.67吋CrystalRes AMOLED屏幕支援HDR10+及TrueColor Display技術，睇片效果不俗。MediaTek Dimensity 8100-Ultra處理器性能比上代提升30%，配以5,000mAh電池兼容120W HyperCharge快充，19分鐘內可將電量充至100%。

入門之選

所謂物輕情誼重，走中階路線的POCO X5 5G便適合預算不足人士，擁有6.67吋120Hz電競級屏幕、1,200nits峰值亮度、4,500,000:1高對比度，低藍光認證，配以Snapdragon 695處理器、最高8GB RAM及IP54防塵防水機身，規格唔失禮。至於相機由4,800萬像素主攝、800萬像素超廣角及1,200萬像素微距鏡頭組成，加上前置1,300萬像素自拍鏡頭，影人影景俱應付自如。

旗艦預拍

iQOO 11 Pro國行版近日抵港，賣點是旗艦級性能，搭載目前最強的Snapdragon 8 Gen 2處理器，而6.78吋E6 AMOLED 2K曲屏擁有144Hz刷新率，4,700mAh電池更支援200W有線快充及50W無線快充，充電快過人。拍攝方面由5,000萬像素IMX866主鏡頭、5,000萬像素150度魚眼超廣角鏡頭及1,300萬像素人像鏡頭負責，兼備4K HDR視頻及微影片功能，更具有「預拍」功能，不怕錯過任何精彩時刻。

簡約袖珍

Balmuda Phone由日本家電品牌BALMUDA與Kyocera合作研發，推出至今一機難求，最近終於有水貨殺入香港。主打日系簡約造型的它，僅配備4.9吋Full HD屏幕，但138g輕身流線設計可讓手細的女士單手掌握，啱晒送畀入得廚房出得廳堂的另一半。美中不足是規格只屬中上水平，包括Snapdragon 765處理器、6GB RAM及128GB ROM，配以4,800萬像素後置鏡頭、800萬像素前置鏡頭及2,500mAh電池。