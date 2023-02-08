港台強調冇同無綫不和　MIRROR缺席冇獎攞？

去年港台與無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》，但盛傳兩台因爭控制權反面，導致合辨的頒獎禮一屆玩完。港台今日（8日）在廣播道舉行「廣播九十五周年 十大中文金曲」揭幕記者會，宣布頒獎音樂會將於5月6日假紅館舉行，記者會上各大唱片公司皆有派出高層撐場，惟無綫未有高層現身，只有旗下歌手JW到場，令傳聞甚囂塵上。

岀席記者會的歌手包括鄭欣宜、李幸倪 （Gin Lee）、王灝兒（JW）、泳兒、馮允謙、曾比特、Ansonbean、PIX3L、雲浩影等。而MIRROR、COLLAR、張敬軒、炎明熹、林家謙皆缺席。

助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華對於傳與無綫鬧不和，他多番強調兩台沒有不和說：「唔傳在不和，上年同TVB合作係愉快嘅，冇不和，合作亦唔止喺音樂上，唔同層面亦有合作。我哋係一個公營廣播機構，希望同唔同媒體合作，亦都辦過4台聯頒，作為公營廣播機構都希望團結各大媒體，集合較大力量，推動本地音樂，初心不變。」

講到無綫沒有高層到場可覺得唔畀面？大會總監李錦明則說：「TVB有JW、工作人員喺度，高層好似去咗放假今日先返香港。」講到有指MIRROR在發生紅館意外後再在頒獎禮踏上紅館，李慶華表示：「MIRROR出唔出席我呢刻講唔到，跟番個機制，依家正係選舉工程嘅初階，喺我哋嘅立場，無論獲獎唔獲獎，都希望佢哋出席，因為好多獎都係當日先知道，所以好難猜測MIRROR有冇獎。」

對於網民發現林家謙竟然在「中文金曲」投票名單上冇影，李錦明表示：「我哋都係根據選舉機制，曾經上過中文歌曲龍處榜三甲嘅歌曲同歌手，都會進入我哋嘅候選名單。」講到女團COLLAR未能入選「最有前途女新人獎」，她指根據機制COLLAR屬上屆新人，不符合選舉資格。

頒獎禮今年共設十個獎項，計有：「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」「CASH最佳創作歌手獎」 「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」「最佳樂隊/組合獎」「全球華人至尊金曲獎」及「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。