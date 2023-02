浪漫定情蛋糕　造型吸睛

情人節蛋糕除了主打粉色系和心形,其實還有很多造型設計,可愛的小動物、情信,甚至戀人去過的地方或風景,都可以作為設計靈感,投其所好為對方送上一個合乎心意的蛋糕,一齊分享時必定甜蜜。

敲出甜蜜美意

最數近年大受歡迎的蛋糕款式,非立體敲敲蛋糕莫屬,而糅合甜點工藝與型格糕餅設計的人氣創意藝術糕餅店Bombshell可以說是不少型男淑女的大熱選擇。品牌趁Sweet爆的情人節將至,特別推出「You Will Forever Be My Always嚐常在心愛饌嚐」為主題4款主題浪漫甜點(需4天前預訂),包括Love Lollipop Bomb、Heart Melting Bomb、Key To My Heart及Love Bear Bomb,每款更附送專屬朱古力印製的照片,製作出專屬的甜心美照。限量的主題浪漫甜點均是人手打造,白朱古力外殼內藏16款精緻美點,包括繽紛甜心、愛神之吻與精緻甜點,令人敲出甜蜜美意。

永生花球

情人節送花是指定動作,但最美艷的鮮花,擺得耐都會凋謝,Simply Pleasure在這個2月推出限定永生花球蛋糕Romantic Wish,朱古力雪芳蛋糕配法國黑朱古力慕絲、朱古力脆珠和玫瑰花果茶果凍,最矚目當然是配有紅玫瑰永生花球和一朵紅玫瑰,代表永恒的愛,夠量心思。另一款花藝雪芳蛋糕My Sweetheart,是黑糖雪芳蛋糕配白桃桂花果凍,海鹽芝士慕絲配粉紅玫瑰,清新幽雅。Smile Yogurt則有軟綿綿蛋糕Lover Letter,以日本蜜柑、黑加拿子布甸配雲呢拿海綿蛋糕,蛋糕當情信送上,最能表示心意,想買就記得3日前預訂。

愛的電車

偶然和對方搭電車河,坐在車上慢慢欣賞城市的風景,是有趣的拍拖好節目。港島香格里拉高美食店由現時至2月14日推出多款糕點和朱古力,搶眼的甜蜜電車之旅,電車上有一對熱戀中的情侶,車子內有一個足2位用的拿破崙蛋糕,由黑朱古力、雲呢拿忌廉、覆盆子配焦糖酥皮。另一款朱古力軟心蛋糕則化身成愛情信箱,在切蛋糕時記得先盡訴衷情,3日前預訂。

粉紅甜酒

和情人吃燭光晚餐,來點酒能提升氣氛,不勝酒力的話,可以來一口「甜酒」,東海堂由現時至2月14日推出4款情人節限定蛋糕系列,赤苺 ᛫ 恋人の告白 (赤莓・戀人告白) 是日本赤莓忌廉蛋糕,內有赤莓、藍莓和杧果,打造成酒瓶模樣,不喝酒也令你有微熏的感覺,最啱用來告白。赤苺 ᛫ クマの恋(赤莓・熊の戀) 是一對粉白色小熊做主角,蛋糕內有白朱古力脆珠、赤莓醬及赤莓果凍,熊仔前還有2粒赤莓,可愛又甜美。赤苺 ᛫ロマンチックな言葉(赤莓・情濃蜜語)即日本莓慕絲蛋糕,造型猶如經切割的心形鑽石,加上手寫朱古力轉印牌可寫上心意,矜貴閃爍。

入口即溶

天氣寒冷時吃雪糕別有一番滋味,Häagen-Dazs由現時至2月15日推出2款情人節限定3D雪糕蛋糕,甜蜜戀熊是全新的紅絲絨芝士蛋糕雪糕,紅絲絨軟心醬加朱古力脆粒,軟滑有口感,啡色牛奶朱古力小熊被大量玫瑰花包圍,再加上可寫上心意的朱古力名牌,未吃已覺心動。另一款以比利時朱古力雪糕製作的兩情相悅,配有白朱古力天鵝,感覺天鵝在湖面對望,氣氛浪漫,味道醇厚。

愛神邱比特

情人節雙雙對對是情侶們的心願,單身人士則希望被邱比特的愛情之箭射中,體驗甜蜜愛戀。香港君悅酒店由現時至2月14日推出多款情人節限定蛋糕,「我的愛人」以黑白朱古力打造的情侶剪影和愛情鎖作設計,黑朱古力海綿蛋糕配有糖漬香蕉、東加豆忌廉和焦糖脆脆。「甜蜜愛情」以紅絲絨蛋糕配朱古力及紅桑莓,加上棋子和玫瑰花,讓情侶過足棋癮。另外還有手拿玫瑰的浪漫小熊和少見的愛情邱比特,前者配搭烏龍茶忌廉、蜂蜜海蛋糕、杧果醬和柚子朱古力,後者和我的愛人蛋糕配搭一樣,不過變成有邱比特的法式件餅,的骰可愛,每款要1日前預訂。

心形花球

對於素食者來講,揀選蛋糕又要特別留神,本地純素烘焙店The Cakery由現時至2月19日除推出情人節純素朱古力禮盒,還有2款蛋糕。浪漫甜品純素蛋糕,猶如一個心形的立體花球,表面唧滿粉色系的士多啤梨醬,酸甜又有口感。另一款士多啤梨玫瑰千層酥,口感豐富,3日前預訂。