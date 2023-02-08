何沛珈邀泰國猛男反串着女性睡衣　為李芷晴驚喜慶生

早前在節目《香港小姐再競選》中奪得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）與李芷晴（Stephanie），日前飛抵泰國，拍攝3月2日首播的無綫旅遊節目《請一日假去旅行》。起飛當日撞正李芷晴2月6日生日，為了幫好拍檔炮製驚喜，Roxanne事前做足資料搜集，並在製作組協助下覓得位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生。

現場所見，一眾穿着女性睡衣的猛男，向李芷晴高唱生日歌，更拉Banner兼手持花炮，搞到壽星女受寵若驚，事後於社交平台留言：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後又表示：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」

其實李芷晴為今次節目付出了不少第一次：「今次係入行後第一次出埠拍嘢，當年我哋兩個選港姐時咁啱都冇出埠拍外景，今次亦係疫情之後首次坐飛機去旅行。之前又未試過畀咁多猛男圍住，然後嚟緊會第一次做Spa、着泰服，所以真係好期待。」今次為一口氣玩盡泰國最新最潮打卡熱點，兩位靚女行程相當緊密，更帶定泳衣準備隨時落水。她們甫抵埗即飛奔前往品嘗泰國馳名手搖飲品，更爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文，十分搞笑。