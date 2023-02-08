馮建晞情人節向洪藹茵表白：第一眼就係我鍾意個Type

由黃紫恩（Jojo）及吳兆麟（Alan）等主持的無綫J2節目《不正常愛情研究所》，最新一集邀來《CP訓練營》學員馮建晞（Argus）任嘉賓。下周二（14日）情人節即將到臨，Argus與節目拍檔洪藹茵（Eileen）似乎發展順利，但依然是「友達以上，戀人未滿。」

問到Argus打算送甚麼禮物給Eileen時，他預告會在情人節前表白，想名正言順一起過情人節。當被問到求愛是否信心十足時，他大方點頭，又直言對Eileen一見鍾情：「第一眼已經係我鍾意個Type，同佢去完咗第一個Camp開始發展，第二個Camp撻着。」他又指曾殺出男參賽者蔡浩洋，令自己醋意大發:「一開始Eileen飛甩我揀佢，我有Hard feeling，有時見到佢同第二啲男仔一齊會唔舒服。」Argus又直言拍拖受過最大的打擊是中三時，皆因當時父親離世不到一周，女朋友就要求分手。

另外，Jojo與Alan同時單身一族，問到情人節有何安排，Jojo竟然說：「唔記得咗（情人節）。」她透露好大機會同朋友一起過，目前未有適合發展的對象，亦不急於找另一半。Alan則透露情人節當天會與大班朋友到主題樂園玩：「全部都係單身，有男有女。」