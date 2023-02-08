師傅教落做人千祈唔好鋒芒過露，否則好易招人妒忌又惹是非，不過我就認為有料唔怕露，好似有「露出天使」之稱嘅栗田惠美咁，有樣有身材唔需要收收埋埋，大方展露驕美身段，所以咪成功吸睛，人氣高企囉！

童顏嫩乳

雖然古銅色肌膚帶有一種野性魅力，好似日本寫真界知名嘅「黑妹」橋本梨菜同葉月彩咁，就相當惹人注目喇！不過，有謂一白遮三醜，女仔擁有一身白滑雪肌，真係更容易吸引眼球，例如似鳥沙也加、新谷姬加、天羽希純咁，至於今日同大家見面嘅栗田惠美，擁有好似牛奶咁白滑嘅肌膚，亦猶如剝殼雞蛋一樣咁鮮嫩咁有彈性，實在令人愛不釋手呀！

對於今年28歲嘅惠美嚟講，能夠保養到一身白嫩肌膚已經好難得，更難得嘅係佢仲Keep住一副童顏，氣質天真清純，身材仲愈來愈弗，心口對E奶比初出道時更飽滿更具彈性，到底佢有咩秘訣呢？

公諸同好

惠美讀中學嘅時候喺涉谷被星探發掘，不過佢初時對投身藝能界嘅興趣不大，原因係佢自小父母離異，一直跟外婆生活，而外婆係一名書法家，惠美就自細學習書法，喺呢方面甚有造詣，更曾夢想成為一位書法家。但係點解後來佢會投身藝能界發展呢？惠美坦言自己好鍾意畀男仔追嘅感覺，如果想得到更多男人青睞，就係做藝人增加曝光率同知名度，亦因為咁，佢好鍾意將性感照上載到社交網公諸同好，並獲得「露出天使」稱號。

雖然近年佢創立自家美容產品品牌，搞到成日都好忙碌，但係亦會抽時間炮製出道以來第三本寫真集《革命家》，繼續作高露出度嘅演出，一眾寫真迷又可以大飽眼福喇！

栗田惠美有名你叫「露出天使」，佢最鍾意就係露肉畀大家睇，所以喺佢嘅社交網中大家可以睇到好多惠美嘅性感照，保證睇到大呼滿足。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-23-33