豪放女之夜　盡情荒淫

男士之夜群芳登場，梗係玩得興奮，只係喺四仔作品中嘅女士之夜，亦睇到四仔迷相當過癮，皆因佢哋唔單止樣靚身材正，而且玩得豪放又淫蕩，就好似今次推介畀大家欣賞嘅幾部作品咁喇！

熟女慾火盛

正所謂「三個女人一個墟」，不過喺四仔中三個熟女聚埋一齊，就唔止係墟，仲要係慾火堆呀！想知呢團慾火可以燒得幾旺，就要睇吓呢套由Evil Angel製作嘅《Hot MILFs Wanted #2》。今次片廠相當重視呢套作品，搵嚟兩位著名導演Francesca Le同Mark Wood聯手合作兼自導自演，加埋Cherie DeVille、Anissa Kate、Dana Vespoli等人氣癡女脫星參演，絕對係五星級陣容，肉搏場面更係精彩。

勝在夠「胸」狠

「Tonight's Girlfriend」不但係片廠Naughty America嘅人氣系列，更係已推出超過8年嘅長青系列，嚟到最新登場作《Tonight's Girlfriend #117》，今次會搞搞新意思，搵來Angela White、Reagan Foxx及Anny Aurora三位巨乳天后級脫星演出，更加入劇情，故事講三個大波妹喺屋企飲酒吹水，點知突然爆水喉，咁啱又有大隻佬嚟幫手，結果女士之夜變成三女一男嘅群戰夜。劇情擺明夾硬嚟，勝在三位脫星夠「胸」狠又鹹濕。

陣容鼎盛

呢套由DORCEL出品嘅《Revelation》，被四仔迷稱讚為既具官能刺激兼具故事性嘅作品，由Shalina Devine、Cherry Kiss、Agatha Vega等多位美艷脫星演出，加埋一眾男優，參演人數超過20名，絕對係陣容鼎盛。劇情講喺事業上取得成功嘅Cherry Kiss，覺得世界再冇乜嘢吸引到佢，有一日，佢參加以女士之夜為名嘅多人情慾遊戲後，自此便不能自拔。

碟評

今次介紹嘅3套作品，每套都有各有特色，純粹情慾嘅有連導演都忍唔住要落場嘅《Hot MILFs Wanted #2》，如果想睇劇情嘅話，則有《Tonight's Girlfriend #117》，不過當中最令人印象深刻嘅，莫過於製作高質嘅《Revelation》，值得一睇再睇。