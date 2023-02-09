【是日通勝】

農曆正月十九

癸卯年 甲寅月 戊戌日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：入學、補垣、塞穴

忌：買田、開渠、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、22、23

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

金牛座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

雙子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

巨蟹座：事業運差勁，謹記安守本分，勿越俎代庖。

獅子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

處女座：運勢平平也沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

天秤座：工作運稍遜，表現跟預期有出入，心情鬱悶。

天蠍座：不熟不做，謀事要量力而為，逞英雄易惹禍。

人馬座：運勢平穩，只要有一顆善心，好事自然來！

山羊座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

水瓶座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方厭惡。

雙魚座：謀事要識分輕重，因公忘私易變成眾矢之的。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）龍 狀態差

鼠：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

牛：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

虎：偏財運強，抽獎容易中，讓你喜出望外。

兔：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

龍：是日沖煞，身體疲憊，工作效率遜預期。

蛇：有伴侶者易吃醋或鬥氣，需互相包容。

馬：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

羊：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

猴：人緣不錯，易在朋友身上聽到好消息。

雞：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

狗：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

豬：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

從手相看女人財運

手相乃萬相之首，根據手掌的紋路，可了解一個人的婚姻、事業、健康等運勢走向。若女性的手相有以下特徵，代表財運較旺，要好好把握。

1.太陽丘隆起

「太陽丘」位於無名指的根部，代表財產。太陽丘隆起的女士一般聰明伶俐，對金錢有敏鋭的觸覺，懂得如何抓住財富；偏財運也很好，經常能得到意外之財。另外，她們具備一定的理財觀念，能存得住錢，不會亂花錢。

2.手心低窪

俗語説：「手心低窪，勤儉持家」，女子手心低窪，好存財，有節儉美德。一個家裏要是有個敗家女人，運勢必然差。擁有這種手相的女人是憑着自己的存錢、理財能力，帶着你走向富裕，乃是真正持家有道的好女人。

3.有獲利紋/私利紋

女人如果在食指第一節上有兩條或三條以上橫向紋路，代表你具有絕佳的投資理財能力，能從偏財中獲得財富，在投資機會上更善於把握。在食指第三節上有較深的格子紋路，代表財運旺盛，並且具有良好的心態，為人豁達，能以輕鬆心態獲得財富。