睇藝術展行足一日！歐陽娜娜回歸校園　孖金毛男談心

台灣女星歐陽娜娜自小就學習大提琴，曾多次舉辦演奏會，更入讀美國波士頓伯克利音樂學院，一直被視為「音樂才女」。之前將工作重心放於內地的她，近日返回波士頓學校，與不少昔日好友敍舊。

娜娜日前亦有於社交平台晒相，相中的她於學校前坐下拍照，更有一張與好友「黐頭芒」的照片，她留言：「時隔3年，終於回來了，見到了我2個最好朋友嗚嗚嗚，一個14年，一個10年的友誼，很感恩到現在還可以擁有小時候一樣單純美好的友誼。」期間，有網民拍得娜娜與相中的金髮男友人在公園單獨談心呢！富有藝術細胞的她，之後去參觀藝術展覽，娜娜指那個展覽館相當大，逛足一日都可以，又讚波士頓很美，期待再回來。她又晒出與家人吃飯、抱着狗狗的照片，配文寫到：「家人等於Everything！」

此外，久違校園的她，獲不少同校粉絲偶遇，有一位男網民晒出一張與娜娜的合照，更有一張娜娜與友人的照片，他指下課時買咖啡見到她，當時娜娜與2位經理人及同學一起，更點了三杯全糖抹茶LATTE，娜娜臨走時男同學找她合照，她更晒V自拍，相當友善呢！不少網民都留言：「她回來上學了？不是焦慮退學了嗎？」、「娜娜的行程是個謎，不一定是去上學。」有網民於社交平台問她：「聽說妳喝了全糖抹茶，有沒有Keep？」娜娜亦有親自回覆謂:「沒有糖的耶，沒有Keep！」