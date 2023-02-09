影視作品全紀錄　《鐵達尼號》與電視版極為相似惹抄襲疑雲

由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的經典之作《鐵達尼號：25週年紀念》（Titanic:25th Anniversary）將於今日開畫，影片當年上映時大受歡迎，男女主角「Jack」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與「Rose」琦溫斯莉（Kate Winslet）即成為「搶手貨」。但其實在占士金馬倫的版本之前，「鐵達尼號沉船意外」已被搬上大銀幕及小螢幕多次，其中更出現「抄襲疑雲」！

就在占士金馬倫版本上映之前一年，美劇《Ｘ檔案》（X-Files）導演Robert Lieberman為哥倫比亞電視台（CBS）搶閘開拍一部大型迷你劇集《鐵達尼號》（Titanic），並由當時未走紅的英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）擔任女主角。劇集與占士的電影版的故事內容出奇地相似，有愛情線之餘亦同樣有講述鐵達尼號頭等艙—社會富有的社交名流以及三等艙位的貧苦移民爭奪救生艇的遭遇及不平等對待。尤其是嘉芙蓮於劇中飾演的名流Sonsee Ahray角色與琦溫斯莉的角色極為相似，她同樣在船上結識了一名扒手並愛上了他。因而一度懷疑電影版抄襲此劇！此外，另一部西班牙電影《春情花花鐵達尼》（The Chambermaid on the Titanic）亦於《鐵達尼號》上映前兩個月推出，後來《鐵》上映後《春》片才在北美發行，不過為免「貨比貨」，電影發行商決定將英文片名改為《The Chambermaid》。

其實早在占士版《鐵達尼號》之前已出現過不少同一題材的電影，最早期的一部是1927年的默片《冰山奇劫》（East Side, West Side），影片在沉船事件發生14年後拍攝，有關影片的資料不多，只知影片的故事正是根據鐵達尼號沉船意外改編。而1931年影片被重拍成《天涯海角總相逢》（Skyline）。1939年，「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）原本想開拍有關鐵達尼號的電影，雖然劇本已寫好但一直未有開拍。後來，希治閣執導的電影《戰海驚魂》（Lifeboat）就一直被視為他的鐵達尼號影片的變奏。

到了1953年，20世紀霍士電影公司（占士金馬倫版本同一公司）亦將事件再次搬上大銀幕拍成大製作的電影《鐵達尼郵船遇險記》（Titanic），有別於《冰山奇劫》，此片打正旗號將整場海難完整拍出來。影片上映後大受歡迎並獲好評，除了在《奧斯卡》勇奪最佳原著劇本之外，亦提名《美國導演工會獎》最佳導演。

《鐵達尼號》拍過動畫版？！

《鐵》掀起一片「跟風」熱潮，世界各地的電影公司紛紛趕拍一系列與「鐵達尼號」有關的電影，其中2000年，有意大利動畫製作公司就抽水拍了一部名為《鐵達尼童話之旅》（Titanic:The Legend Goes On）的動畫，而男女主角的造型更跟足里奧仔和琦溫斯莉片中的造型，再加上多個動物角色構成這部「抽乾水」的電影！