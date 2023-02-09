東方日報C1：李幸倪得勢不饒人　進逼「獎后」鄭欣宜

港台今年還原基本步，不再跟傳反目的無綫合作舉行樂壇頒獎禮！可是昨日舉辦的頒獎禮記者會上，卻遭有「牙齒印」的華納及無綫冷待，連有份角逐多個獎項的MIRROR及ViuTV歌手全部「No Show」，幸好有李幸倪（Gin Lee）性感撐場，其強勁氣場更KO「獎后」鄭欣宜的攞獎信心！

去年港台和無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》時鬧出意見分歧，令兩台決定今年各有各搞。港台宣布《十大中文金曲》頒獎音樂會將於5月6日舉行，屆時頒發10個項目獎項，包括「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「最佳樂隊/組合獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」等。為隆重其事，除於紅館舉行頒獎禮外，更廣邀有份角逐各大獎項的歌手出席昨日記者會，雖然有30多個歌手單位現身，可是「大牌」歌手不多，僅有穿大露背裝的Gin Lee、包到上頸的鄭欣宜、馮允謙與露腿的泳兒。

泳兒唔擔心分薄資源

多間唱片公司均有高層畀面出席，可是傳跟港台擘面的無綫未有派高層現身，只有旗下歌手王灝兒（JW）支持，令不和之說甚囂塵上。至於去年全數缺席《香港金曲頒獎典禮》的華納唱片公司，僅安排林欣彤及蘇麗珊「簽到」；儘管ViuTV的男團MIRROR及成員姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer與Jeremy等得港台「厚愛」，均有份競逐各個大獎，可是「熱臉貼冷屁股」，「鏡仔」聯同人氣師妹女團COLLAR等全部冇影，認真唔畀面！至於橫掃《叱咤樂壇頒獎禮》4獎的林家謙，原來在港台頒獎禮沒有「入場券」，變相合理缺席。

雖然現場略嫌星光暗淡，幸好還有Gin晒白滑玉背「支撐大局」。首次以英皇歌手爭獎的她，推出第一首新歌《Dum Dum》便登上「中文歌曲龍虎榜」，被視為追擊「獎后」欣宜的唯一人選。談及表現佳，Gin開心說：「對獎項一定要有信心，會做好每首歌。」又指音樂事業是新開始，3月會推出R&B新歌，有意在年底開紅館騷：「有好多音樂計劃。（網民讚你轉變曲風打破悶局！）我唔係悶人，想性格再活潑啲，音樂上再多啲衝擊。」同場的「師姐」泳兒直言對獎項有期待而感壓力，相信公司多資源，不會被Gin分薄：「好似Pizza咁，由6件變8件。」

在過去頒獎禮大放異彩的欣宜，似乎感到被Gin威脅，一改「獎唔嫌多」的口脗表示：「作為歌手，角逐嘅歌曲1年前已派台，自己都冇乜可以做，會抱住去派對玩嘅心情。（競爭對手少咗，攞獎信心大增？）我控制唔到。」提到「優秀流行歌手大獎」提名名單中不乏殿堂級歌手，例如譚詠麟和周杰倫等，她笑言：「準備食爆谷睇明星，依家最緊張係3月嘅演唱會。」而馮允謙被問少了強敵林家謙，可有添攞獎信心？他說：「唔知點答，隨緣啦，好多事唔係自己控制到。」

未知MIRROR會否出席

另外，助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華對於傳與無綫鬧不和，他表示：「上年同TVB合作係愉快嘅，合作亦唔止喺音樂，我哋係公營廣播機構，希望同唔同媒體合作。（MIRROR發生事故後再踏紅館？）佢哋出唔出席呢刻講唔到，我哋嘅立場係無論獲獎唔獲獎都希望佢哋出席，好多獎都係當日先知，好難猜測MIRROR有冇獎。」對於無綫沒有高層到場，大會總監李錦明說：「TVB有JW同工作人員喺度，高層好似去咗旅行，今日先返香港。（林家謙冇喺投票名單上？）我哋都係根據選舉機制，曾經上過『中文歌曲龍虎榜』三甲嘅歌曲同歌手，都會進入我哋嘅候選名單。」又指COLLAR屬上屆出道，故不合資格角逐「最有前途女新人獎」。

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