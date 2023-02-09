鄭文雅憶當年着粵劇服飾參選環球小姐：當時冇人幫

前港姐鄭文雅、藝人錢小豪、「戲劇大師」毛俊輝與太太胡美儀等昨晚（8日）到西九戲曲中心觀賞粵劇《新胡不歸》。鄭文雅表示平日也有入場觀賞粵劇，尤其喜愛觀賞新人的演出：「新人一定好落力去排練演出，要捧多啲佢哋場，我哋都希望粵劇文化可以傳承落去。」她表示除粵劇外也喜愛京劇，一切源自她當年第一本攝影集，：「當時就係影粵劇，去後台影佢哋化妝。（有冇興趣演吓？）有唱過，但演就唔敢啦，睇過佢哋化妝同吊眉都好辛苦，不過有人話我眼大，化呢種妝好有英氣。」她表示當年代表香港參選環球小姐就曾穿過粵劇服飾：「戴埋鳳冠當民族服裝，當時冇人幫手要自己着，好艱難，初時都驚誇張得滯，點知見到巴西小姐成身羽毛仲誇張。」她透露近期正忙於幾個書法展，而快將生日的她亦已獲多位好友邀約食飯慶祝，她的生日願望是希望人人都健康平安多見面。

至於錢小豪則帶同媽媽捧場，笑言自己是粵劇門外漢，全因媽媽熱愛粵劇，所以做孝順仔陪她入場：「嘉樂都孝順媽咪，不過佢又要孝順屋企嗰兩個女。」工作方面，他指雖然防疫措施放寬加上已通關，但投資者仍持觀望態度至暫未有工開，因此想趁機帶家人外遊：「最想去台灣同日本，帶爸爸去浸溫泉，順道見影迷。」