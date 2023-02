由戀愛神社影到動物展　打卡控大滿足

返多兩日工就到周末喇!無論身邊有冇另一半,都不要浪費這兩天周末假期,一於相約情侶或閨密,四處打卡玩樂,盡情放閃啦!適逢本地商場紛紛換上特色主題布置,隨手一拍都可以成為你跟身邊人的寶貴難忘美照,打卡控Let's Go!

向懶得鳥求姻緣

想到神社祈求戀愛順利,又或希望早日出Pool?唔使飛日本喎!近近哋的旺角T.O.P This is Our Place(簡稱T.O.P)可以令你願望成真!因商場夥拍日本網紅插畫-「懶得鳥你」MENTORI,由即日起至3月19日呈獻【T.O.P x 懶得「鳥」•情人節求戀祈啦!】。場內不但特設期間限定2米高MENTORI戀愛神社,更有T.O.P與懶得鳥私心出品「出Pool開運神器」,包括「香噴噴戀愛御守」、「大愛環保袋」等可供消費換領。加上還有聯乘Soffee Café悉心炮製的懶得鳥主題造型期間限定開運料理,以及追蹤商場社交平台即可換領的「求戀祈貼紙」及掃描場內指定QR Code便可搶先下載的懶得鳥主題Sticker,愛侶們到訪後定必感情穩定,單身者就脫單有望。

跟彩虹動物合照

如果情侶或閨密都是愛動物之人?現在就有機會和「動物」打卡!事關世界知名的意大利Cracking Art藝術組織趁30周年首次來港,由即日至2月28日帶來Cracking Art「動物來襲」公共藝術展。展覽期間,由「可回收塑膠」製作的90隻彩虹色動物雕塑,會進駐海港城室內室外8個地點,為商場注入充滿活力的色彩藝術,秒變「藝文青」打卡景點。在大家與8款搶眼「動物」(兔子、大象、企鵝、小獵犬、歐洲貓、海龜、熊和鱷魚)互動及拍照的同時,更可即場印製明信片及捐款換領環保禮品,而活動收益會全數撥捐世界自然基金會(WWF),一次過玩樂加行善,一舉兩得又有意義!