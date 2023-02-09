劉亞仁涉濫用麻醉藥　《地獄公使2》拍攝或受影響

近年憑韓片《收屍人》狂掃影帝殊榮的36歲男星劉亞仁，昨日（8日）驚爆因涉嫌濫用睡眠麻醉劑異丙酚而被警方調查，更被禁止出國。

消息指初時韓媒只報道有一名30多歲的頂級男星A某因在多間醫院獲處方大量異丙酚而令警方起疑，並指其事務所稱A某除了平時做健康檢查及手術時會用麻醉藥，平時都沒有使用，其後事務所方面主動澄清A某是劉亞仁，並指會積極協助調查及作出申辯，韓媒猜測因為事務所相信劉亞仁是清白，所以大方承認劉亞仁正在受查的事實。據悉劉亞仁最近與友人赴美國旅行，剛於本月5日從洛杉磯返抵韓國，翌日便被首爾警察廳傳召到警署接受調查。

劉亞仁今年原定有多部作品公開，其中與李炳憲合演的電影《勝負》原定於今年4月至5日上架，另一部電影《HI.FIVE》則預計在6月開畫，劇集《末日愚者》則原定在今年冬天公開，而他主演的Netflix劇集《地獄公使2》原定在6月開拍，但現時不知道會否因為他捲入風波而受影響，製作公司和有關人士已於今早（9日）召開緊急會議商討對策。深受廣告商歡迎的他正代言藥品、購物平台及戶外服裝等產品，未知廣告會否因為他爆出醜聞而下架。

而男星河正宇亦曾於2020年因涉嫌濫用異丙酚而遭檢方調查，當時事務所澄清他是在做面部除疤手術時在醫生的判斷下使用麻醉藥，否認濫藥，他其後被判罰款20萬港元。