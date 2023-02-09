柯佳嬿保養有法　演中學生零違和感

台劇《想見你》電影版今日終於上映，早前鳳南小隊3人組－柯佳嬿、許光漢與施柏宇來到香港宣傳電影，引起大批粉絲到場應援。大家的焦點除了在兩位型男身上，也十分關注柯佳嬿。已經38歲的她看起來狀態超好，扮演學生角色也毫無違和感。全因柯佳嬿私下有不少保養秘訣，大家不妨參考一下。

常去爬山、做瑜伽

柯佳嬿十分喜歡接觸戶外，周末有空就會去爬山，還不時約劇組的朋友去爬山。柯佳嬿認為大自然十分療愈，走進大自然，感覺獲得了力量。另外，雖然她曾表示自己不是熱愛運動的人，但卻會督促自己去上瑜伽課，即使在家中也會持續練習，以獲得一定的運動量維持健康，同時透過瑜伽動作來練出好身材。

健康飲食不戒口

從柯佳嬿的社交平台，不難發現她經常分享自己的健康飲食餐單。每一份食物的種類也十分豐富，而且很有營養，蔬菜水果的部分很多，是看起來吃了不會長胖的餐單。柯佳嬿是吃不胖的體質，所以平日不怎麼戒口，偶爾也會吃零食，卻會克制分量。平日吃的食物也多以原型食物為主，拍戲的空檔會自備水果。

勤做皮膚補濕

早在拍攝電視劇版《想見你》時，柯佳嬿透露，這是人生之中保養肌膚最勤勞的時刻。因為需要飾演一位高中生，不適合化厚重的妝容，只能以好的皮膚狀況來呈現青春少女感。她也表示同場的男演員許光漢與施柏宇臉上都太多膠原蛋白，因此自己也要更努力保養出好皮膚。柯佳嬿大方分享，每日會有10分鐘的基礎保養，早晚會額外使用精華液，尤其是睡前增加保養步驟。這樣即使是不夠睡眠，皮膚也會達到睡飽的年輕活力狀態。