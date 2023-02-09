【行媽咇】盡做！關心妍：音樂治療真係work㗎！

小朋友有情緒問題，在香港好像愈來愈普遍，原來音樂治療都是一個有效方法！今集《行媽咇》請來了「靚媽」關心妍，不但會分享她在音樂治療上所付出的點滴，更會即席示範教小朋友唱歌呢！

關心妍開設的教育中心，除了透過音樂治療幫助小朋友，亦提供課程教授唱歌技巧，她坦言教授成人唱歌比小朋友輕鬆得多，因為面對小朋友時的語氣要很高，投放很大的能量，他們才會有反應，因此教授小朋友所使用的氣力，是教成人的10倍，而成人班則以分享較多，有些人是為了做歌手，亦有部分可能藉着唱歌離開他們的工作範疇，從而做到減壓。

關心妍之所以如此努力，主要是她正營運一個慈善基金，她表示多年來營運這個基金，付出的不僅是時間，還有心力，以及真的是需要資金，事關教育中心並不是大型機構，裏面全都是義工，而自己都是義教，所以她堅持如果可以去教唱歌，學費收益都直接捐過去，藉此希望可以有更多小朋友接受音樂治療。

教育中心的音樂治療主要針對自閉症、過度活躍症的小朋友，關心妍解釋主理音樂治療並不是自己，而是教育中心裏面的兩位註冊音樂治療師。他們會先了解小朋友的問題，並會利用音樂把過度活躍症的小朋友逐漸放慢，令他知道甚麼是冷靜；而自閉症或者是情緒有需要的小朋友，則透過音樂去提起他的興趣，使用不同的樂器去製作音樂，達到音樂治療的效果。