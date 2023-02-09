梁朝偉入行40周年　憶同王家衛合作即喊：我唔識做戲？

影帝梁朝偉（偉仔）今年迎嚟入行40周年，尋日（8日）佢更喺微博公布節目《人生半山腰》將會於星期五（10日）中午12時上架，仲擺埋預告片，擺明就係大製作！佢就提到今次拍嘅特輯係畀自己做演員做咗40年留下紀念，回顧演員人生：「時間真的過得好快好快，一轉眼我在演員這個崗位上已經做了40年了，在沒做演員之前我做過好多工作，時裝售貨員啦，會計啦，但是誰能想到，我最後在演員這個職業上堅持了下來，而且一做就做了四十年，我自己都覺得有點不可思議……」

預告片中就見到佢同好友莊文強導演由朝拍到晚，佢哋又踩單車又燒烤，佢哋自然傾起以前拍戲嘅辛酸往事：「我那個時候每天工作18個小時，7天沒有睡過覺，拍《英雄》的時候，『嗄』3條韌帶就撕裂了。多痛苦的地方我都去過，我們住在華山，從早上7點鐘爬到下午5點鐘。」之後偉仔又激動地同莊文強講：「王家衛導演，電影拍了3年那種，我說『阿』跟『唉』有甚麼分別？難道我不會演戲嗎？」莊文強見到偉仔想喊時都即刻安撫佢情緒。

另外二人同坐營地上時，畫面播出偉仔手持平板電腦，入面有位女士以英文表示：「Tony Leung, he like a son to me.（偉仔就好似我個仔咁！）」偉仔聽完更眼泛淚光，不禁用手擦掉淚水然後感動的說：「沒有她沒有今天的我！」令人係咁估片中人係邊個。