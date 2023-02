梁朝偉入行40周年　憶同王家衛合作即喊：我唔識做戲？

影帝梁朝偉(偉仔)今年迎嚟入行40周年,尋日(8日)佢更喺微博公布節目《人生半山腰》將會於星期五(10日)中午12時上架,仲擺埋預告片,擺明就係大製作!佢就提到今次拍嘅特輯係畀自己做演員做咗40年留下紀念,回顧演員人生:「時間真的過得好快好快,一轉眼我在演員這個崗位上已經做了40年了,在沒做演員之前我做過好多工作,時裝售貨員啦,會計啦,但是誰能想到,我最後在演員這個職業上堅持了下來,而且一做就做了四十年,我自己都覺得有點不可思議……」

預告片中就見到佢同好友莊文強導演由朝拍到晚,佢哋又踩單車又燒烤,佢哋自然傾起以前拍戲嘅辛酸往事:「我那個時候每天工作18個小時,7天沒有睡過覺,拍《英雄》的時候,『嗄』3條韌帶就撕裂了。多痛苦的地方我都去過,我們住在華山,從早上7點鐘爬到下午5點鐘。」之後偉仔又激動地同莊文強講:「王家衛導演,電影拍了3年那種,我說『阿』跟『唉』有甚麼分別?難道我不會演戲嗎?」莊文強見到偉仔想喊時都即刻安撫佢情緒。

另外二人同坐營地上時,畫面播出偉仔手持平板電腦,入面有位女士以英文表示:「Tony Leung, he like a son to me.(偉仔就好似我個仔咁!)」偉仔聽完更眼泛淚光,不禁用手擦掉淚水然後感動的說:「沒有她沒有今天的我!」令人係咁估片中人係邊個。