金像獎︱張繼聰鬥劉青雲　袁澧林再度狙擊張艾嘉

第41屆香港電影金像獎入圍名單今日（9日）公布，影帝方面，張繼聰入圍越級挑戰《神探大戰》的劉青雲；影后方面，曾入圍金馬獎的袁澧林，再次越級挑戰影后級人腳《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《燈火闌珊》的張艾嘉以及蘇玉華，今次再與「天敵」張艾嘉碰頭，競爭可謂相當激烈！

袁澧林對於有份角逐影后，她說：「極度開心，多謝阿聰、導演、監製同mm2！」而王菀之與林明禎齊憑電影《飯戲攻心》入圍「最佳女配角」，菀之受訪時非常開心：「我都唔知點好，恭喜導演、明禎，同埋《飯戲》全體人員， 好想同佢哋再聚，所有回憶返晒嚟，大家好似一家人咁去一齊做好呢件事，所有感覺返晒嚟，好多謝大家投票，我希望可以同明禎一齊上台啦，哈哈！我諗到咁多咋！」

至於王菀之憑《飯》片的主題曲《狠愛狠愛你》入圍「最佳原創電影歌曲」，她指要感謝該曲填詞兼導演陳詠燊，她謂：「 呢個係我哋第一次喺音樂上面合作，喺我心目中有一個特別位置，喺我嘅音樂會都放咗係壓軸位罝， 因為代表咗電影全隊人嘅精神。」

林明禎對入圍「最佳女配」則表示：「知道金像獎今天會公布入圍名單 中間進去直播看了一下 但因為有工作沒有看到女配角提名部分，不過，在直播裏已聽到《飯戲攻心》有多項入圍 已經high爆亂跳，非常替入圍名單者開心，休息間拿起電話是先收到聰哥（張繼聰）說恭喜，我愣了很久，在想我也有份入圍嗎？然後就一邊尖叫一邊打給我家人，我家人就跟著我一起在視訊裏尖叫，真的很榮幸有幸同這麼優秀的演員們一起入圍 ，謝謝金像獎，這真是給了我莫大的肯定，也恭喜電影團隊得到多項提名，但這份提名的禮物，我還在消化中，應該不是在做夢吧！」陳湛文亦跟張繼聰齊憑《飯》片入圍最佳男配角，陳湛文指感謝評審，並多謝電影團隊、經理人同埋家人，尤其家人，因是他的最大動力。

同時入圍男配角的張繼聰剛回應指：「多謝每一位評審同朋友，得到最佳男配角提名，同埋可以跟一班朋友一齊入圍好開心，呢個團隊好有愛同快樂，到時一齊行紅地氈，掂呀！」

入圍名單中，英皇電影《神探大戰》以及《明日戰記》、《飯戲攻心》同獲11項提名，成績相當不俗，《明日戰記》總監製古天樂對於電影獲多項提名，回應：「開心呢套戲喺金像獎有咁多項提名，所有台前幕後都辛苦喇。《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步嘅空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素俾觀眾選擇。」而憑此片入圍影帝的劉青雲則表示：「多謝大家支持。」

女主角提名：

蘇玉華《正義迴廊》

毛舜筠《阿媽有咗第二個》

鄭秀文《流水落花》

袁澧林《窄路微塵》

張艾嘉《燈火闌珊》

男主角提名：

麥沛東《正義迴廊》

楊偉倫《正義迴廊》

黃秋生《白日青春》

劉青雲《神探大戰》

張繼聰《窄路微塵》

最佳電影提名：

《正義迴廊》

《明日戰記》

《神探大戰》

《窄路微塵》

《給十九歲的我》（退選）