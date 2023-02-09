在情人節，另一半會為對方絞盡腦汁奉送驚喜，一年一度的大日子，不妨豪一次食餐好，坊間很多高級餐廳推出矜貴和驚喜的主題菜單，傳統和創意兼備，再加上優雅的環境，相信可以度過一個完美的晚上。

選擇多多

悠閒舒適的地中海風情，一向是度假人士的理想選擇，中環法式地中海餐廳LPM Restaurant & Bar於2月14日呈獻精緻美宴。頭盤5選1，有焗釀大蜆配蘑菇、布拉塔芝士配車厘茄和羅勒、鵝肝醬凍批、薄切油甘魚配青蘋果醬或吞拿魚他他，客人也可揀2人分量的自家製幼麵配龍蝦作頭盤盤。主菜4選1，有2位用的烤肋眼扒和原條紙包烤鯛魚，其他包括小龍蝦蘑菇意大利飯或香烤佐賀豬肉，甜品主角是覆盆子雲呢拿慕絲蛋糕、蘋果撻或2位用的雲呢拿焦糖布甸，有興趣的話，可額外點選由接骨木花利口酒和粉紅香檳調配的限定雞尾酒La Rosette，選擇都相當多。

高級法菜

精緻高貴的法國菜，是不少節日慶祝的首選。尖沙咀米芝蓮一星高級法國餐廳ÉPURE在2月14日推出節慶菜單，大廚選用意大利紅蝦、龍蝦和日本鹿兒島黑豚肉等高級食材入饌，打造出不同的菜式，精選有炭烤龍蝦配洛神花柚子啫喱、生薑泡泡、菠蘿及藏紅花。甜品是日本士多啤梨黑醋雪葩，配白朱古力慕絲、紅桑子朱古力忌廉和玫瑰士多啤梨汁，甜蜜芳香。中環法國創意高級餐廳Ami則在2月12日至14日推出情人節菜單，精選菜式有龍蝦配紅菜頭及金橘，由芹菜根、法國康堤芝士和黑松露製作的酥皮批，外脆鬆香。兩間餐廳都有戶外用餐廳，客人除揀選葡萄酒外，也可配威士忌品嘗，氣氛一流。

創意法饌

傳統法菜固然吸引，但加上大廚的創意，會有意想不到的效果。中環創意法式餐廳Clarence在這個2月就以情人節作主題設計菜單。L' huître Cadoret 以法國La Lune生蠔配神石榴啫喱、魚子醬和西洋菜，Le Crabe Royal 是阿拉斯加蟹肉配羽衣甘藍吉士泡沫，Le Saint Pierre des Côtes Bretonnes 以法國海魴魚做主角，加葡萄酒烹煮後配粟米忌廉和黑松露醬汁。Le Bœuf 是炭燒日本和牛柳配心型脆薯和威士忌牛油，未吃已感受到濃濃愛意，心形甜品Le C œ ur en Chocolat選用不同的質地和顏色的朱古力打造，為晚餐畫上圓滿句號。

皮埃蒙特之旅

意大利皮埃蒙特有多樣化的食材，也有不少經典菜式，中環高級意大利餐廳Castellana以當地食材作主題，於2月14日推出5道菜主題晚餐，頭盤可選阿拉斯加蟹腳粟米慕斯或生牛肉他他，前者加黑松露片提升香氣，後者選用意大利北部Fassona牛肉配黑松露，鮮香肉嫩。一道菊芋泡沫濃湯，內裏還有果仁味的羊奶芝士Fontina，表面有菊芋脆片，餘韻悠長。經典的Plin雞肉洋葱芝士意大利小雲吞，原汁原味。主菜有香煎Fassona里脊配帕爾馬芝士及小牛肉汁，柔軟富肉味。甜品有皮埃蒙特雲呢拿泡芙，一啖咬下口，雲呢拿忌廉充斥整個味蕾，充分感受到當地的美味。

藝術風西方懷石

日本懷石料理的菜式謹守傳統，加入西式創意又如何？銅鑼灣CulinArt 1862於2月14 日推出5道菜情人節西方懷石理晚餐，晚市套餐前菜有帶子刺身配海膽和蘋果蓉，鵪鶉肉卷配黑松露片和扁豆沙律。麵食是波士頓龍蝦雲吞以鯷魚白醬來提味，鮮香鮮美。主菜2選1，烤炙鱈魚柳配法式燴海鮮湯，鮮味十足，愛牛肉可選烤和牛西冷，配薯仔泡沫和香草牛油等平衡油膩，甜品心心相印是玫瑰荔枝紅桑子慕絲和朱古力焦糖布甸蛋糕，客人亦可加錢轉甜品畫，另外亦有4道菜的午市套餐選擇。客人享用主題午市或晚市套餐，可以免費參加可食用玫瑰花工作坊，有專人教你用紅菜頭製作玫瑰花，為對方送上驚喜。

海景伴意菜

美味的菜式配上靚人靚景，分外吸引。尖沙咀意大利餐廳Paper Moon在2月14日推出5道菜情人節晚餐，前菜可選松葉蟹沙律伴魚子醬、牛油果及西西里車厘茄，又或是阿馬爾菲龍蝦沙律伴杧果及柑橘，頭盤有香煎鵝肝或綠豆伴煙三文魚，之後是彈牙的西西里紅蝦他他意粉，主菜可選低溫慢煮和牛或海魴魚柳，甜品是榛子慕絲撻伴紅桑子及雲呢拿雪糕，兩人邊吃邊欣賞無敵海景，胃口更佳，晚飯後還可以戶外位置散步談心，夠晒浪漫。

美味鋸扒

傳統的慶祝晚餐，鋸扒肯定是其中一個選擇。Morton’s the Steakhouse於2月10日至14日推出3道菜晚餐，頭盤有Morton’s 特級珍寶蝦咯嗲、龍蝦湯或珍寶蟹餅配黑松露溫泉蛋紅椒醬等海鮮美饌選擇，主菜有3款牛扒，包括2位用的夏多布里昂牛柳、7安士美國和牛牛柳配香煎鵝肝或16安士肉眼牛扒，海鮮可揀焗原隻波士頓龍蝦或帝王三文魚配魚子醬白酒牛油汁。甜品拼盤就有心形紐約芝士餅、法式焦糖燉蛋、朱古力士多啤梨朱古力慕絲，每道菜都分量十足。

異國風情

情人節除了西餐，還有很多菜系選擇。灶神集團旗下的餐廳，為食客帶上與別不同的節日滋味。米芝蓮一星韓國餐廳Hansik Goo於2月14日推出5道菜午市及7道菜晚餐，當中有參雞湯燴飯、燒烤二重奏配韓國海參拌飯、時令鮮魚配韓國大醬醬汁及魚子醬和特定甜品，每對情侶會獲1枝紅玫瑰。米芝蓮一星新加坡風歐陸餐廳Whey在2月13日及14日推出7道菜晚餐，菜式有招牌的肉骨茶豬肋排和其他限定菜式。現代泰國海岸料理Plaa在2月14日推出8道菜晚市菜單，包括有法國生蠔伴南薑椰汁及魚子醬、西班牙紅蝦配柚子沙律及脆炸萎葉及和牛牛排伴Nam Jim Jaew醬等，同樣會送情侶1枝玫瑰。意式小酒館Testina在2月14日預備6道菜晚市菜單，菜式有白蘆筍沙律配生牛肉他他和醃漬蛋黃、自製Cavatelli意大利麵配海螯蝦和炭烤牛等，配意大審利佳釀品嘗，相得益彰。

豐盛意菜

全新意大利Trattoria扒房Macelle開業不久，趁浪漫節日、於2月14日特別推出4道菜情人節浪漫套餐。餐廳於餐前免貴提供自家新鮮烤焗的意大利香草麵包Focaccia配橄欖油和意大利黑醋，而前菜是肉質鮮嫩而牛味濃厚的牛小排配自製蜂蜜和芥末醬、新鮮的黃鰭吞拿魚他他配以甜洋葱醬和蘑菇及意式炸番紅花燉飯球Arancini配松露和巴馬芝士，美味開胃又豐富。主菜可選重達1公斤的Australian Angus Fiorentina，T骨烤至外焦脆而肉嫩多汁，喜歡鮮魚的可選威靈頓三文魚扒伴青豆配薄荷意式燴飯，烤得金黃鬆脆的酥皮令人食欲大增，而三文魚炮製得細嫩幼滑，令人一試難忘；主菜均配有牛肉汁薯條、忌廉菠菜和沙律，相當豐盛。甜品是餐廳招牌意大利雪糕，配上意大利脆餅及自家烘焙有機咖啡或茶，為盛宴畫上完美句號。

和味盛宴

喜歡和食的巴絲打大可以選擇LKF Concepts旗下3間日本餐廳，包括FUMI、Tokio Joe及Kyoto Joe，均在情人節當晚帶來不同主題的二人套餐，最重要是用上日本直送食材入饌，由刺身、壽司、燒物到天婦羅等，猶如與愛侶來一趟日本和味遊。好似糅合傳統與新派日本料理的FUMI，用上矜貴時令的海鮮食材炮製出7道菜晚宴，包括先付的宮城縣三陸特大生蠔、刺身的鮮吞拿魚腩與湯葉海膽及鮮劍魚腩、主菜的龍蝦炒野菌海膽醬等。而本地知名的日本餐廳Tokio Joe就帶來8道菜Lovers'Set，用上時令食材炮製出紅醋漬吞拿魚赤身、日本鮮蠔刺身配柚子醋及刺身盛盒（拖羅、白蝦、左口魚、海膽帆立貝及油甘魚），另有廚師發辦壽司五貫、鯛魚味噌湯和辣味三文魚天婦羅及日本蟹腳天婦羅等，無論是喜歡傳統抑或新派，甚至創意Fusion都有好選擇。

直火美食

熱情如火的愛情，配同樣用火烤製的美食，可謂最佳配搭。中環直火料理餐廳Fireside於2月14日供應7道菜情人節盛宴，菜式包括地中海紅蝦生牛肉片配荔枝醬、乾式熟成牛肉他他、日本海膽佐炙燒蜘蛛蟹卷，緊接就有法國Geay生蠔、澳洲Blackmore和牛配魚子醬，最後以熱情果布丁和士多啤梨朱古力作結，火熱的菜式，分分鐘令愛情升溫。