BAOBAB Luxury Safari Resort　未來版伊甸園

由MASK Architects設計的「BAOBAB Luxury Safari Resort」，依偎在大自然的懷抱，營造出一種安全和寧靜的感覺。（互聯網）

在許多人眼中，大自然有療愈身心的奇效，所以大部分別墅與度假村的選址均為郊區，實行反璞歸真，讓住客可以遠離煩囂。至於今次介紹的概念建築更以森林為據點，尤其是「BAOBAB Luxury Safari Resort」，融入大自然之餘又別具特色，堪稱未來版的「伊甸園」。

受史前植物啟發

計劃於非洲興建的「BAOBAB Luxury Safari Resort」，由MASK Architects設計，作為一個生態旅遊度假村，並給住客帶來豪華露營體驗。那些外形獨特的樹屋，受史前的猴麵包樹（Baobab tree）所啟發，高出地面3.5米，貌似在樹林中飄浮，卻又依偎在周圍的自然環境中，營造出一種安全和寧靜的感覺。

與野生動物共存

樹屋的外部結構以山毛櫸木打造，並且由大約40根結構柱支撐地板，中間裝有透明的鋼化玻璃和輕質材料，內部則配置了可摺疊百葉窗，保障住客的安全和隱私。小屋的一樓為生活區，當中有客廳、吧台、浴室、工作區、臥室等設施，布置以木製家具為主，跟周邊環境相映成趣。小屋內又設有野生動物互動區和一個景觀開揚的游泳池，住客可以跟大自然打成一片。

符合可持續理念

既然是為推動生態旅遊而設，MASK Architects期望項目能成為一個由綠色能源驅動的生態友好型社區，能自給自足，特別是能源和水源兩方面，所以每幢樹屋都引入了「Air to Water Technology」系統，由覆蓋窗簾玻璃的透明太陽能設備提供動力，藉着空氣過濾器，提取和冷凝空氣中的水分，以生產健康、純淨的飲用水，完全符合可持續發展的理念，協助人類創造一個綠色的未來。