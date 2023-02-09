【營事檔案】豆腐粉絲辛奇餃子　攝取優質蛋白質

在家享受家庭樂時，有時都會一起包餃子；除了常見的韮菜鮮蝦、椰菜豬肉、粟米以外，都可以嘗試下其他口味的餃子餡料。今次選用了帶辣味的辛奇、彈牙的粉條，配搭出不一樣的風味，不論是湯餃還是煎餃都十分美味。

自製急凍餃子 健康又低脂

急凍餃子是不少家庭雪櫃的必備品，不但方便而且味美，若然在家工作，餃子更是一大良品。餃子向來有不同的餡料及品牌，而不同口味的脂肪量更差兩倍以上，容易攝取過量脂肪。想食得健康一點，可以購買現成的餃子皮，以瘦肉碎、豆腐等優質的蛋白質來源，配上辛奇、芽菜及大葱等蔬菜及天然調味料作餡料。預先包好，存在冰箱內，就可以隨時煮來吃了。以瘦肉製成的餃子可減低脂肪含量，尤其是飽和脂肪。過量的飽和脂肪會堆積在血管內，增加患上心血管疾病的風險。

辛奇具抗氧化 天然調味料

早前，南韓當局正式將「韓國泡菜」的中文譯名統一為「辛奇」，避免爭議。辛奇十分受歡迎，除了味道外，更因為當中的營養。辛奇相對低卡路里，每100克辛奇只有15卡路里及少於1克的脂肪，卻有2.4克纖維。辛奇更具纖抗氧化物，有抗氧化的作用，或有助減少身體受自由基的影響。不過，因為辛奇在製作過程中會使用大量的鹽分醃製，比較建議當作調味料使用。

【豆腐粉絲辛奇餃子】

材料：

餃子皮 10張

硬豆腐 半磚

韓式粉絲 60克

瘦肉碎 120克

芽菜 125克

辛奇 110克

大葱 70克

牛骨湯 1包

調味料：

鹽 1湯匙

蒜蓉 2湯匙

做法：

1.豆腐用魚袋包起，擠壓出多餘水分，備用。

2.先把韓式粉絲、芽菜分別烚熟，然後將韓式粉絲過凍水備用。

3.韓式粉絲、芽菜、大葱及泡菜切碎，備用。

4.將韓式粉絲、芽菜、大葱、辛奇、豆腐及瘦肉碎混合成餡料。

5.加入調味料拌勻。

6.用1湯匙餡料包成餃子，用水烚熟後加入牛骨湯中。

7.最後以蛋絲及大葱絲裝飾，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。