中檔機發力　新型號又平又勁？

智能手機雖分高中低檔次，但其實性能差別愈收愈窄，部分中階機更有輕旗艦級數，今次就同大家介紹幾部！

靚芒好玩

POCO X5 5G雖為中階定位5G手機，但規格一啲都唔弱，單是6.67吋AMOLED DotDisplay平面屏幕就絕對見得人，支援120Hz刷新率、DCI-P3色域、2400x1080 FHD+ 解像度和4,500,000:1高對比度，更支援陽光模式，並獲得專業機構SGS的Eye Care Display護眼屏幕認證和 Seamless Pro Display流暢屏幕認證，打機睇片都得之餘，仲愛惜用戶雙眼。

此機採用TSMC 6nm工藝技術的Snapdragon 695 5G處理器，足夠處理日常遊戲及娛樂需求，並配備Dynamic RAM Expansion Technology 3.0技術，可把RAM增多5GB之多。針對Game迷，它除配有5,000mAh 33W快充電池外，仲內置Game Turbo模式，帶來屏幕關閉掛機、小型視窗回覆短訊、屏幕錄製甚至用於計算NPC重生時間的計時器功能，遊戲體驗Level Up！此機其他賣點包括4,800萬像素三鏡頭、IP53防水、Hi Res Audio認證等。

滿血登場

OnePlus Ace 2剛剛於國內發表，搭載了「滿血版」Snapdragon 8+ Gen 1晶片，時脈比普通版更高，並搭載6.74吋1.5K 120Hz刷新率AMOLED開孔屏幕、5,000萬像三鏡頭、5,000mAh大電池及100W快充等配套。另外電池壽命經過1,600次放電循環後，依然能保持大於80%的有效壽命，比一般手機電池更耐用！

規格全面

Moto G73為同廠最近於國際市場發表的5G中階手機， 規格包括6.5吋120Hz LCD開孔屏幕、MediaTek Dimensity 930處理器、8GB RAM+256GB ROM、5000萬像主攝+ 800萬像廣角雙鏡頭、5,000mAh電池及30W TurboPower 30快速充電，另具有Dolby Atmos立體聲喇叭及3.5mm耳機孔。