Marf飛首爾出活動秒變「迷妹」：最想同朴寶劍合作！

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）跟網紅吳家忻飛到首爾出席時尚活動，據知同場有韓國藝人李敏鎬、宋慧喬、李洙赫、金多美等，首次出埠參與活動的Marf，出發前一晚興奮致徹夜難眠：「好緊張，好驚帶漏嘢！實在太驚喜，始終第一次出埠進行呢類活動，好感恩所有嘢都安排好齊全，團隊亦對我照顧周到。」

與一眾韓國藝人同場，過往是韓劇迷的Marf大感夢幻，她說：「以前好鍾意睇韓劇，呢一、兩年少睇咗，不過現場韓國演員演嘅作品，我都有追過，能夠見到佢哋，感覺好特別，因為韓劇對於我同好多人嚟講，都係好夢幻嘅世界，能親眼見到佢哋，感覺好似好唔真實咁，但同時又真實得好緊要。」

在一眾韓星當中，Marf坦言最想跟朴寶劍合作：「留意咗佢好耐，由佢做模特兒工作、唱歌演出、跳舞演出、劇集，全部都有睇，以前我好鍾意佢，知道佢工作態度好，好有風度、專業，好值得學習。希望首先可以同佢拍戲，然後同佢一齊影相，跟住再同佢一齊唱歌、跳舞，雖然跳舞唔係佢主線，但佢跳舞係好得意。」

而隊友Day與Candy同樣身在韓國拍攝旅遊節目，Marf表示有去探她們班，她說：「難得大家出埠都係同一個地方，要睇吓佢哋過成點，尤其擔心Candy，佢第一次自己出埠，所以探吓佢哋，一齊食消夜。」