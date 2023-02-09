《毒舌》上畫20日破《明日戰記》紀錄　膺港產片史上票房No.1

由謝君豪 、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）和栢天男等主演的電影《毒舌大狀》上映了20天，截至今天（9日）下午5時，香港累積票房已達82,010,395港元，打破了由古天樂與劉青雲主演的《明日戰記》紀錄，登上史上港產片第一位。

多位《毒舌大狀》演員懷着興奮又感動的心情見證歷史時刻。謝君豪說：「好開心《毒舌大狀》成為有史以來最高票房的港產片，而且只是用了短短兩星期，多謝觀眾捧場，我自己仍有一個願望，希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。」Louise說：「好多謝每一位買飛入場支持的觀眾，這是個令團隊驚喜的數字，希望大家繼續支持，介紹畀身邊未睇過的朋友，觀眾入場睇戲就是令演員和團體繼續拍好電影的努力，希望大家繼續支持香港電影、支持香港演員。」

Fish說：「好勁，拍攝的時候都沒有想太多，現在親身參與及見證這個創造歷史的部分確實深感榮幸，雖然戲份在比例上較少，但收到不少網民留言話我好奸又不太討好，但有發揮的空間，非常感謝觀眾的支持，願望是希望原班再次合作，擦出更加多火花，或者可以再締造下一個新的香港歷史。」Dee說：「感激香港市民，《毒舌大狀》已經成為香港史上票房No.1，由Day 1接到劇本已經覺得非常夢幻，再到上映後票房節節上升，除了夢幻之外已經沒有形容詞能夠形容我的心情，就像發了一場好滿足的夢一樣。」楊偲泳說：「十分感謝大家對《毒舌大狀》的支持，好榮幸票房數字已經登上香港第一位，在此感激觀眾買飛入場支持，希望數字能夠繼續上升。希望《毒舌大狀》可以去到世界各地、不同地方跟大家見面。」栢天男說：「票房No.1感覺十分開心，個心直情想爆出來，沒想過這麼多觀眾、粉絲喜歡這套戲。正如江老闆所說，每套戲都有它的生命，希望這部戲會繼續活下去。」導演吳煒倫說：「首先要代《毒舌大狀》台前幕後多謝所有觀眾，係你哋幫我哋推咗一個紀錄，我最大嘅希望就係希望盡快有一部電影可以破我哋紀錄， 越過我哋上到一個位置，紀錄唔係要嚟Keep，係要嚟破， 證明香港觀眾對港產片可以重拾番信心，更多人入場睇港產片，呢個係我依家嘅希望。」