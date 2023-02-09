失落提名金像獎影后　鄧麗欣冇期望就冇失望

藝人鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、余香凝（Jennifer）、凌文龍和張建聲等今晚（9日）現身尖沙咀出席有份參演電影《殘影空間》首映。女主角Stephy高興表示終於等到電影上映：「等咗3年等到頸都長，由疫情開始等到依家。」飾演法醫精神科醫生的她，天生擁有特殊能力，能潛入別人潛意識中去了解對方面對的問題，她坦言至今仍記得拍攝期間如何辛苦：「唔算燒腦，但拍嗰陣其實好多超現實晝面都要靠自己幻想，真係好大壓力，仲拍到胃痛，以前都未試過。」

問到現實中是否也想有這種能力？她即耍手擰頭說：「唔好畀我有，我唔想知大家諗乜，咁樣令自己好辛苦，人有好多問題或者想知嘅嘢，但有時唔知咁多比較好，知太多會增加自己嘅煩惱。」談到可有信心票房能如她之前有份主演的電影般理想時，她坦言這類題材會較難，但亦表示相信奇迹，期望《殘》能承接香港電影的氣勢獲得佳績。

另談到她之前主演的電影在金像獎中得到多項提名，但自己卻沒有入圍女主角，她表示自己預期中亦沒有太大的期待：「我見到電影、美術同其他演員都入咗圍，我覺得好開心同好值得，真係覺得有嗰種團隊精神，就好似打排球咁，我哋贏咗波但攞唔到MVP，我都會好開心，因為我哋贏咗。」她表示已恭喜了導演陳詠燊，讚他能同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」很厲害，又表示喜劇能有這麼多提名比較少有，問她看好誰能奪得「最佳新演員」？她指因為自己有份投票所以不便回答，不過亦指自己有觀看過呂爵安及柳應廷主演的電影，大讚他們有很大進步：「佢哋成熟咗好多，每一部都有唔同嘅演繹、唔同嘅發揮。」

Jennifer則表示電影拍攝時仍未結婚，笑言日前奶奶看見電影海報時說她那時樣子很BB，她指今次角色很沉重：「被家暴同飽受拳打腳踢，雖然係借位但都好攰。」問到現時成為幸福人妻，將來會否難以投入同類角色？她説：「反而更加投入，因為返到屋企有阿女幫我抽離。」她指今次電影題材新穎，希望可以吸引觀眾入場，票房大賣。

談到她入圍角逐金像獎最佳女配角，Jennier表示知道消息時非常開心，問她有否開心到攬住老公錫？她說：「冇呀，因為老公唔喺度，不過有攬住個女錫，今次係我第2次入圍，要多謝導演當初知我懷孕都冇放棄我，認定個角色係我做，同埋都要多謝拍檔岑珈其，好感恩。」對於岑珈其未能入圍，Jennier也戥拍檔感可惜，但直言對方仍大把機會。另問她是否要開始挑選戰衣？她笑言要視乎到時身形：「不過最少都會露背同露笑容，今年終於可以拖住老公行紅地氈，我覺得係好幸福同開心嘅事。」