沖涼可以洗走污垢同疲累，令身心得以鬆弛，難怪以往有唔少男士都鍾意喺放咗工之後幫襯浴室。之不過，一條友沖涼，冇人幫手擦背，感覺硬係差啲啲，如果有靚女陪浴，仲要係打孖嚟，相信好多男士沖到甩皮都唔捨得停。

濕身誘惑

激凸巨乳、情趣內衣，加埋濕身誘惑，可以話係概括晒呢套四仔作品《Touch #2》嘅賣點。據講片廠Slayed為咗滿足一眾胸奴嘅胃口，特別搵嚟Azul Hermosa、Violet Myers、Little Dragon等高質脫星演出，個個對車頭燈都勁重秤，仲要着埋情趣內衣出場，視覺效果正到痹，當佢哋剝光豬洗白白，原本高溫嘅浴室即時濕度爆燈，所以就算影片冇劇情可言，依然令人睇到眼都唔眨。

分享男友

巨乳女友加多個巨乳閨密，想同你嚟個鴛鴦浴，你制唔制？呢套由MOFOS製作嘅《Share My Boyfriend #32》，片中男主角不但𦧲飯應，仲玩到不能自拔添！其實只要睇吓演出陣容包括Kayley Gunner、Kylie Rocket、Chloe Surreal等名字，你就會明白點解，事關佢哋前凸後又趷，性格仲好鬼豪放！故事講述巨乳女友有個好姊妹，眼見對方嘅性生活Dry到爆，決定瞞住男友嚟個浴室突襲，大玩三人混戰。咁豪放嘅女友，真係四仔先會遇到！

爽爆骨場

骨場揼骨已經夠正，如果起埋雙飛嘅話，就真係正上加正！呢套由Brazzers出品嘅《Dirty Masseur #26》，正正將呢啲荒唐嘅幻想呈現喺大家眼前，加埋片長達215分鐘，可以話係有排歎！影片由Angela White、Nina Hartley、Ella Knox等巨乳脫星孭飛，故事講述男主角諗住去揼骨，揼揼吓發現有4隻手摸緊自己，睜開雙眼，竟然見到兩對巨乳，即時出現生理反應，跟住係點？之唔係鴛鴦浴加埋四級劇情囉。一王雙后嘅演出，可以話係四仔嘅常見戲碼，只要一眾脫星演出夠投入，睇多幾次都無所謂。