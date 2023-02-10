金像獎︱袁澧林爭影后再戰張艾嘉　新人Edan叫兩飛鬥Jer

影壇盛事《香港電影金像獎》昨日（9日）公布入圍名單，組合MIRROR成員Edan與Jer角逐「最佳新演員」，當中Edan更叫兩飛，風頭一時無兩！相反，與Jer參演同一電影的人氣王姜濤冇份爭新演員獎，僅憑主唱歌曲角逐「最佳原創電影歌曲」。至於帝后之爭一貫激烈，曾在台灣金馬獎對戰的張艾嘉與袁澧林，今次轉場再鬥過！

將於4月16日揭曉的《第41屆香港電影金像獎》昨日在尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單，金像獎主席爾冬陞、演員王丹妮、胡子彤、盧鎮業與陳健朗等出席。曾奪金像影帝的劉青雲，憑《神探大戰》與張繼聰、麥沛東、楊偉倫等爭奪「最佳男主角」，向來低調的青雲簡單回應：「多謝大家支持！」張繼聰則說：「睇直播時好感動，除咗因為努力得到肯定外，更加開心係所有年輕工作者都得到提名同肯定。」他同時憑《飯戲攻心》入圍「最佳男配角」，他大讚團隊有愛及快樂，希望屆時一同行紅地氈。

至於張艾嘉與袁澧林去年曾在台灣金馬獎對戰，最終由張艾嘉憑《燈火闌珊》封后，今次回到「主場」香港金像獎，袁澧林再度狙擊前輩，並力戰好戲之人蘇玉華及毛舜筠等。談到入圍感受，張艾嘉笑說：「香港的霓虹燈才是《燈》的最佳女主角！」袁澧林則以「極度開心」形容心情，而蘇玉華揚言對入圍難以置信：「個心跳得好厲害呀！」

憑電影主題曲爭獎

帝后之爭固然激烈，但最具話題性則是「最佳新演員」大亂鬥，人氣組合MIRROR成員Edan，憑《過時．過節》及《闔家辣》叫兩飛，與憑英皇電影《阿媽有咗第二個》入圍的隊友Jer由樂壇鬥到影壇，而《阿》片另一男角姜濤佔戲極重卻「食白果」，僅憑主唱主題曲《風雨不改》入圍「最佳電影原創歌曲」，飾演其父的羅永昌戲份不多反而入圍「最佳男配角」，頗令人意外！

Jer對於入圍大表興奮：「好多謝台前幕後，喺佢哋身上學到好多嘢，對新演員嚟講係一個最寶貴嘅經驗，Edan、姜濤同毛姐（毛舜筠）都分別入圍，好似一個大Party咁，好開心！我從未試過以演員身份出席金像獎，好期待當晚盛會！」Edan則在社交網大嗌「Crazy」，對於憑2片入圍表示幸運：「竟然能夠在演員這條路的開端便遇上這麼好的劇本和角色，遇上這麼多資深的前輩和製作人，而且每一位都很願意跟我分享經驗，願意傾囊相授，我真係好命到不得了。」

王丹妮宣讀驚搞錯

英皇電影《神探大戰》與《明日戰記》、《飯戲攻心》同獲11項提名，《明》片總監製古天樂說：「所有台前幕後都辛苦喇！呢套戲係香港電影一個新嘗試，作為科幻片，進步嘅空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素畀觀眾選擇。」

記者會上，爾冬陞表示去年因疫情及戲院停業超過100日關係，開戲比較混亂，故今屆只有33部電影入圍。至於王丹妮以一襲花朵形態的長裙現身，透露有幸透過張叔平穿針引線，獲設計師岡崎龍之祐借出作品，她表示公布名單時腦海一片空白，確保沒有讀錯：「名單中有好多我鍾意嘅戲同演員，我都有大力拍掌，今年競爭好激烈，相信會好緊張。」