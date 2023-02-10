【是日通勝】

農曆正月二十

癸卯年 甲寅月 己亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福、開市

忌：安葬、開渠、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、32、41

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲幸運之神眷顧，事業發展可更上一層樓。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：久坐無益，抽空出外走走，有利身心健康。

巨蟹座：財運稍遜，做人不能自私，要多為人設想。

獅子座：愛情運非常好，謹記幸福是要靠自己爭取。

處女座：財運差，投資要保持理性，意氣用事易中伏。

天秤座：事業運差，即使付出了努力也可能食白果。

天蠍座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

人馬座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

山羊座：迎來平淡一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

水瓶座：感情關係需用心經營，有問題要及早正視。

雙魚座：理財有道，收入水漲船高，毋須為生活操心。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 意外多

鼠：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

牛：腦筋轉數快，不管做甚麼都易取得成功。

虎：苦盡甘來，有利做生意，得着比預期多。

兔：改善人緣好時機，若有聚會，不妨出席。

龍：反應遲鈍，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

蛇：是日沖煞，意外頻生，遇事要保持鎮定。

馬：運勢下降，事業受阻，心情士氣受打擊。

羊：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

猴：情緒不穩，疑神疑鬼，容易因小事動氣。

雞：工作壓力大，幸獲同事幫助，沒有大礙。

狗：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

豬：身心疲累，情緒不穩，幸獲身邊人支持。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星 一白桃花星

風水的年份交替點是冬至，現在已經過了接近兩個月，大家一同來看看流年飛星在八卦方位的情況，作為思索打後日子的參考。

玄機賦云：「坎流坤位，賈臣常遭賤婦之羞。」今年一白貪狼星坎卦五行屬水，流入西南坤方，五行屬土，土剋水，有受傷的意思。坤為女主人，一白貪狼財星，受女主人掌控，丈夫無財，易受女主人羞辱。房間在家中西南方的男士，今年努力搵錢，有錢自然家庭和順。

竹節賦云：「坤艮四季傷仲子。」西南坤土剋一白水，一白水是第二位孩子，於現代論，若第二個是女兒，也作仲子。四季是指深冬臘丑月（西曆一月）、深春辰月（四月）、夏深（七月）與秋深（十月）。這四個月中，第二個仔或女，容易受傷或得病。

玄空秘旨云：「腹多水而膨脹。」一白水星在西南坤宮，坤土為人體腹部，腹部水太多而膨脹，所以家居向西南的朋友，今年飲食要小心，提防脾胃損傷。

一白是吉星，受剋，容易出現不太好的事情。特別向西南的朋友，應驗的機會大一些，房間在西南，應驗的少一些。可以在西南方放6個閃亮銅錢化解。