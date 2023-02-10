許光漢柯佳嬿要求「再續前緣」：再拍可能是舞台劇

風靡全亞洲的台灣神劇《想見你》3位主角許光漢、柯佳嬿和施柏宇，早前來港為電影版做宣傳，片中演高中生的光漢和佳嬿笑言幸好這部分戲份不多，若將來再合作，希望可以不同關係再發展。

許光漢和柯佳嬿今次來港特別興奮，光漢形容似公路旅行，佳嬿則已5年沒來港，感到既陌生又期待，特別想食路邊小吃。片中他們要一人分飾兩角，柯佳嬿表示當初拍電視劇時已有經驗，唯一較難是要模仿另一個自己，因為已相隔了數年，要重拾以前的感覺。許光漢認為最有趣是兩個角色同框，需要替身配合：「我做下一個動作及對白讓他模仿，對方滿辛苦，但好有趣。」而施柏宇的角色沒有好結果，他認為與真實人生一樣，拍拖不一定順利，揚言保留了開放式結局，讓觀眾有幻想空間。

提到片中要再挑戰演高中生，光漢笑稱今次壓力不大，因為場數不多，佳嬿亦表示：「不太大篇幅，很開心觀眾能包容。」有指電影版是《想見你》的終結篇，他們異口同聲表示希望將來再有機會合作，但想有全新角色及關係，或者拍綜藝節目也不錯，佳嬿又說：「心裏最喜歡的結局是電視版，電影是回饋給粉絲，再拍的話可能是舞台劇。」

早前他們到韓國宣傳電影版大受歡迎，佳嬿坦言感到意外：「拍攝時沒有想過，收到劇本很喜歡那個故事，播出後觀眾喜歡好意外。」光漢覺得可以近距離與粉絲見面很興奮，感覺如幻似真。提到片中經常播放伍佰的《Last dance》，光漢表示是向伍佰致意，每次聽到這首歌也會勾起不少回憶。