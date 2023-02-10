升Cup計劃　踢走鬆弛胸

【特約報道】骨感美、自信美、肉感美、性感美，女性對於靚究竟有甚麼標準？要說身材黃金比例實在太科學、太不切實際。完美身段的定義，就是女性能夠自信地展現體態，沒有絕對標準，「靚定唔靚由自己話事」。

最近有不少女士向我訴苦，覺得男友開始嫌自己身材走樣，特別是胸部下垂情況。其實隨着年紀增長，這個問題每個女人也會遇到，因為你阻止不了地心吸力的影響。我告訴你，胸部下垂並不可怕，最可怕是你不去面對及解決問題。

胸部下垂成因很多，例如穿着不合身的胸圍、吸煙、不良飲食習慣、產後餵哺母乳等，主要都是圍繞人體老化、膠原蛋白流失，皮膚和脂肪等都開始退化、腋下淋巴排毒不順暢。聽完覺得好複雜？不如直接找出解決方法吧！

以我多年的美胸經驗來看，每日都應該做美胸操及按摩乳房，這樣就能刺激淋巴，暢通乳腺，鞏固胸部肌肉力量，有效防止下垂情況。另外，揀Bra要選擇薄身帶有鋼線承托的全杯形罩杯，肩帶和背帶也要選粗身的，這樣就能夠讓承托力平均分散到肩膀和背部，減輕肩膊負擔。

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Angel Face最近推出療程優惠，其中「超V蜜桃胸」正正針對美胸。療程有效改善淋巴循環，打通乳房經脈，促進氣血運行，維持乳腺及乳房懸韌帶健康；配合含有特級葛根精華、青木瓜萃取及透明質酸等天然成分的美胸霜，能加強緊緻豐胸效果。完成療程後能將外擴跟下垂的胸部養成渾圓堅挺的胸型，讓你挺起胸膛重拾青春自信。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。