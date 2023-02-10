楊冪搶先着　美少女戰鞋

在90年代登場的《美少女戰士》，是無數漫畫迷的集體回憶，相信唔少女生都幻想過自己可以變成月野兔，跟着大聲講「我要代替月亮懲罰你」這句變身台詞。適逢漫畫誕生30周年，Jimmy Choo與漫畫家武內直子合作推出夢幻鞋款、手袋聯乘系列。除了月野兔款式，更有其餘4位美少女戰士的限定鞋款，搶眼設計連楊冪都搶先着，並化身美少女戰士拍攝雜誌照片。自問是美少女戰士鐵粉的你，又豈能不入手？

今次Jimmy Choo與漫畫家武內直子合作推出的夢幻鞋款系列，以5位美少女戰士為靈感，更將每一位戰士的強烈個人風格及代表顏色融入鞋款設計。例如桃紅色水晶及膝靴代表月野兔、紅色亮面高踭鞋代表火野麗、藍色亮Ankle Boot是水野亞美專屬鞋、綠色綁帶厚底靴象徵木野真琴，而華麗橙色緞面高踭鞋就是愛野美奈子的化身。此外，系列還有兩款手袋印有經典漫畫場景（場景包括月野兔與禮服蒙面俠接吻一幕），相信粉絲們見到都會面紅心跳，喚起少女時代的心動回憶！此系列將於情人節當天上架，想入手的話不妨到各大門市看看！

同場加映：情人節必備粉紅鞋款

情人節穿上浪漫色調鞋款，必能襯絕當天氣氛！所以CHARLES & KEITH全新推出的情人節限定系列，就特別融入春日色調、浪漫花海與適合表白的愛心設計，每一款都十分可愛。從尖頭裸踭鞋到雙帶拖鞋，都以心形鞋踭作設計。而布滿花瓣的鞋款，則以甜而不膩的淺色調打造而成，讓大家每一步都感受到鳥語花香的春天浪漫氣息。