兩奪奧斯卡　美國音樂大師Burt Bacharach離世　

美國傳奇音樂大師Burt Bacharach前日在位於洛杉磯的寓所內離世,享年94歲。他創作的歌曲無數,其中包括經典電影《神槍手與智多星》(Butch Cassidy and the Sundance Kid)中的金曲《Raindrops Keep Fallin' On My Head》就是他的代表作之一。

Burt與名作詞人Hal David合作16年,兩人合力創作過不少膾炙人口的歌曲,包括《Raindrops Keep Fallin' On My Head》,當年他們就憑《神》一同獲奧斯卡金像獎最佳原創歌曲以及配樂兩獎。12年後,他又憑另一電影《闊少爺》(Arthur)的名曲《Arthur's Theme (Best That You Can Do)》再奪奧斯卡最佳原創歌曲。

Burt創作的歌曲及音樂超過500首,曾與老牌女歌手Dionne Warwick以及美國著名2人組合The Carpenters等多次合作, 名曲包括《That's What Friends Are For 》、《I Say a Little Prayer》以及《Close to You》等。他憑多首金曲6度勇奪《格林美音樂獎》,他被譽為「在世最偉大作曲家」。與他合作無間的Dionne Warwick就指Burt離去等同失去了家中成員。