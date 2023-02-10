千元以下的情人節盛宴　性價比高

情人節除了高級餐廳推出的矜貴套餐，坊間亦有每位港幣數百元起的情人節主題菜單，菜系選擇同樣多，西餐、日本菜、創意菜，又或選用主題食材入饌都有，質感有保證，想以經濟實惠價錢感受情性價比高的情人節美食，一樣無問題。

全天候供應

通常吃情人節餐，大多是晚餐為主，亦有餐廳供應午餐，想彈性一點，可以考慮西九的全日餐飲概念餐廳ADD+，餐廳於2月14日會全日供應4道菜情人節套餐，頭盤3選2，有紅菜頭鮮蝦意大利飯、煙三文魚多士或黑松露蟹餅，之後來一口粟米湯。主菜可揀XO醬炒如意帶子、龍蝦配牛柳或紅鱲魚柳配魚子牛油汁，味道各有特色，甜品有雲呢拿雪糕配朱古力蛋糕，套餐包括含酒精的First Love 或無酒精的Forget Me Not 雞尾酒，無論是看展覽前後，又或吃過飯後到草地漫步，感受文化和悠閒氣息，氣氛俱佳。

美酒配佳餚

想提升氣氛，用餐時不妨配點酒，中環歐式小酒館Mr Wolf在2月10日至14日推出每位約HK$500的3道菜套餐，連葡萄酒配搭都不用千元，頭盤有水牛芝士配香蒜烤辣椒，和意式Ciabatta麵包一起吃，口感不俗。另一款選擇是番茄片配石榴、茴香和忌廉蟹肉蛋黃醬，2款都可配清新葡萄酒品嘗，分別帶出水牛芝士和番茄的味道。主菜3選1，牛肋排配富果香的葡萄酒，肉嫩美味。香烤智利鱸魚伴青口和扇貝，配白酒清香提鮮。素食菜式Taleggio Tart，內有蘆筍和榛子，再鋪滿冬日松露，呷一口葡萄酒，最佳享受。最後來一口酒漬車厘子醬黑朱古力配熱情果雪糕，酸甜消滯。

雞尾酒的歡樂時光

行到攰想抖一抖，又或想餐前輕鬆一下，不妨來杯雞尾酒。尖沙咀時尚悠閒日式Gastrobar「room 3」由現時至2月15日推出Let the Loving Be-Gin浪漫之旅。酒吧以氈酒做主角，設計了2款創意雞尾酒，Berry Sour以氈酒配雜莓糖漿和檸檬汁，配粉紅泡泡、紅莓和玫瑰花，意味戀愛中的甜酸苦辣。另一杯Touch the Bee，氈酒配檸檬利口酒，、菠蘿、蜂蜜及自家製洋甘菊氣泡茶，散發的花香和酒香，和動人的愛情同樣吸引。在這期間下午4時至9時，客人可用優惠價約每位HK$200點選1杯雞尾酒配2款指定日式串燒，和對方來一個Happy Hour也不錯。

巴西日風

想來點異國風味，中環巴西日系餐廳Uma Nota可能是你杯茶，餐廳於2月14日推出情人節套餐，前菜有香口的辣吞拿魚、牛油果，飛魚子配黑芝麻脆卷，濃郁的鰻魚、牛油果配亞馬遜鰻魚醬及松露卷，其他還有烤紅菜頭配豆腐忌廉和A5日本牛握壽司配黑蒜。適合分享的主菜是肉眼牛扒，牛扒蘸蛋黃醬油來吃，滋味十足，甜品是士多啤梨金寶配荔枝及玫瑰花，讓大家感受南美風情。

以茶入饌

清新茶湯用來烹調美食，可產生美妙的化學作用。中環及九龍塘的Tea WG在2月14日推出的4道菜情人節晚餐，菜式加入不同的茶湯拼配。頭盤是香煎北海道帶子配大葱及糖漬柑桔，柑桔汁加入情人茶，味道清新。日本大根忌廉湯配紅菜頭，配蜜糖茶茶香糖漿，溫馨甜美。主菜2選1，龍蝦扁意粉配加入奶韻烏龍的龍蝦濃汁，或是法式鴨肝牛柳酥皮批配情書戀茶的牛肉濃汁，兩者味道各有千秋。甜品是椰子奶凍配覆盆子醬及荔枝椰子蛋白霜，吃時加點玫瑰芬香茶味的茶香雪葩，餐點可配熱飲的情人茶或凍飲的玫瑰和風之茶，讓大家可以感受動人的茶香餘韻。意猶未盡的話，店子亦特別設計限定的玫瑰芬香茶茶香慕絲蛋糕、茶花女茗茶朱古力蛋糕和戀人早餐茶茶香馬卡龍，讓大家買回家細意品味。

鮮味十足

香港人愛海鮮的程度絕對是世界級，尖沙咀Pivo Czech Bar於2月14日推出的情人節6道菜晚餐，有多道海鮮菜式，頭盤以磯煮鮑魚打開序幕，另一道黃鰭吞拿魚他他配柚子汁，軟滑開胃。緊接就是鮮嫩的龍蝦泡抹湯配牡丹蝦，以及香烤虎蝦及北海道帶子配海膽扁意粉。吃了這麼多海鮮，主菜就變成慢煮牛柳配香煎鵝肝，濃厚肉汁配的豐腴鵝肝，質感細膩，甜品是濃情朱古力慕絲蛋糕。於2月8日前預訂，還有9折優惠，抵上加抵。

玩遊戲贏禮券

餐廳為了吸引客人，除有主題菜單外，還有很多優惠或送禮活動。餐飲集團Pirata Group旗下多間餐廳在2月14日晚推出的情人節晚餐，部分菜式會以龍蝦為題，如意大利餐廳Pirata有龍蝦意大利燴飯、日本餐廳Honjokko提供龍蝦烏冬、Chaiwala會有香料炒龍蝦伴飯，以及Meats的粟米烤龍蝦等，同時間，上述餐廳和The Optimist、TokyoLima和La Favorita，會推出愛情遊戲the Love Game活動，客人享用晚餐後，2位一齊參加遊戲，若能答出相同答案，餐廳便會送出HK$500的餐飲禮券，感覺更抵。