都美竹新劇導演爆潛規則女素人：腿能不能摸一下

內地網紅都美竹因指控吳亦凡性醜聞「一戰成名」，今年佢更加正式進軍娛圈，處女主演網絡劇《少女神探》，如佢所願入行做明星。不過尋晚（9日）都美竹昔日網紅閨蜜李恩就突破晒出多條錄音，內容均係《少》劇控股人及總製片沈姓男子要求對素人女演員「潛規則」，震驚網絡！

當中聽到有男子不斷游說有意投入劇組嘅素人女演員上床，沈男喺對話中表示，呢套劇未拍就衝上熱搜第一，呢嘅機會對素人女演員嚟講只會有一次，仲要求應徵者出嚟見面「回報一下」，要求陪睡換角色。沈男亦向另一位女子提出直接先畀20萬至30萬元人民幣（約23萬至34萬港幣）片酬，女生則表示「就是還是得陪睡嘛！」直接拒絕，不過沈男就帶有威脅口氣，表示若拒絕並將此事曝光：「後面其他劇組都不敢用」。不過最爆嘅係其中一條聲帶聽到沈男多次要求錫一位女素人，更霸王硬上弓咀嘴及摸大腿，之後更提到吳亦凡事件等，內容即被網友聲討。

出事後，《少女神探》劇組則表示沈姓導演係外聘工作人員，於劇組擔任選角導演、製片助理，只負責招募演員，唔係該劇總導演，目前已經將其開除「永不錄用」。不過就有網友對方係控股人同總製片人，根本就冇可能被炒，質疑都美竹今次成功擔正背後有冇不道德交易，睇嚟佢想入行條路都仲係凍過水。