Lamborghini V12絕代雙驕

Invencible和Auténtica是林寶堅尼在過渡到混合動能時代之前，對即將落幕的林寶堅尼V12動力系統終極致敬的車型，堪稱林寶V12絕代雙驕。 （互聯網）

踏入2023年，林寶堅尼(Lamborghini)將從V12時代步入混合動能新紀元。為向傳奇V12自然吸氣引擎致敬兼作最後告別，林寶堅尼特別推出兩款One-off專屬定製跑車——Invencible(硬頂跑車) 和Auténtica (開篷跑車)，堪稱林寶的V12絕代雙驕。

Invencible和Auténtica是林寶堅尼在過渡到混合動能時代之前，對即將落幕的林寶堅尼V12動力系統終極致敬的車型。所搭載的縱向後置布局6.5L V12自然吸氣引擎，可在6,750rpm 時輸出高達780CV強勁動力和720 Nm峰值扭力，搭配七前速ISR波箱、四輪驅動和控制所有車輪的LDS 動態轉向系統。值得一提是，兩車車廂儀錶台上未裝載中央控制面板，以提升駕駛艙的輕量感，並讓駕駛者可以專注於純粹的駕駛樂趣。

這兩款One-off專屬定製跑車由林寶堅尼Centro Stile設計中心操刀設計，擁有全碳車身，並採用跟Aventador一樣的碳纖維單體式車殼，配上沿襲自Essenza SCV12的獨特頭冚、帶垂直立板設計的前分流器，能高效地控制氣流。兩車腳下均採用附帶有碳纖維整流設計的同款單孔螺絲輪圈，有助提高制動系統的通風及冷卻效能。另當然不少得作為林寶堅尼當代設計中的經典六邊形設計特徵，透過巧妙手法在全新LED前尾燈組、源自Sesto Elemento的引擎蓋進氣口及以航空業特殊高性能鋼合金技術打造的三出中央排氣喉及車廂內全新簡約設計的3D打印冷氣風口中體現。

兩車最大分別是Invencible屬Coupe硬頂跑車，Auténtica則是Roadster開篷跑車 。車色的區分亦大，Invencible以Rosso Efesto紅色為主調，鷗翼門上特別飾有以意大利國旗色為主題的六邊形圖案，顯眼獨特。而Auténtica則採用Grigio Titans灰色車身配上Giallo Auge黃色撞色塗裝和啞光黑色細節。其車頂輪廓，由靈感來自以往的開篷賽車、兩個帶有集成防滾架的圓頂構成，並配備雙鰭式尾翼，完全有別Invencible大尾翼設計，各具特色。