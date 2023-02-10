東瀛遊開放 3 間分行作土耳其物資收集站

【營業資訊】土耳其周一發生地震至今已錄得過萬人死亡，多人還在等候救援，天氣預測將愈漸寒冷。土耳其駐港領事館呼籲市民可捐助物資幫助當地受災居民。考慮到未必人人都可以將物資送到指定的葵涌物流貨倉，東瀛遊希望出一分力，現開放3間分行（包括銅鑼灣、沙田及旺角）作為物資籌集收集站。收集時間由即日至2月12日（星期日）晚上7點正，並將於2月13日（星期一）前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。

物資籌集注意事項：

1. 根據土耳其駐港領事館的指引，捐贈物資須為全新衣物以抵禦當地嚴寒。包括成人及小童衫褲、長/短靴、雨衣、手套、帽、頸巾、襪子及內衣褲等。帳篷、睡袋、毛氈、暖爐、電筒、保溫瓶、嬰兒紙尿片、衞生巾等物資亦可。

2. 請將物資以箱裝好，並在物資箱上以英文寫上捐裝的物資以方便前線工作人員辨認物資。

3. 東瀛遊分行收集時間由 即日至2月12日晚上7時正。

物資收集站 ：東瀛遊分行

旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心5樓505室（港鐵旺角站E2銀行中心出口）

銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心7樓705室（港鐵銅鑼灣站 E 恒隆中心出口）

沙田連城廣場旅遊廊707室（港鐵東鐵線沙田站A2出口）

收集時間：

2月10日（11:00am~8:00pm）、2月11日（11:00am~7:00pm）、2月12日（11:00am~7:00pm）