吳偉豪「回味」宋宛穎咀嘴　與葉蒨文爆三角關係

藝人劉丹、呂慧儀、湯盈盈、吳偉豪、葉蒨文、林凱恩等，今日（10日）在將軍澳電視城出席劇集《愛‧回家之開心速遞》「甜蜜情人節」宣傳活動。劇中CP吳偉豪與葉蒨文最返被前港姐冠軍宋宛穎空降介入，發展成三角關係，吳偉豪更與宋宛穎火速有咀戲，網民戥女追男多時的葉蒨文不值，覺得兩人較相襯，葉蒨文說：「可能大家睇咗我哋好耐啦，我追咗佢好耐，但係一下就畀人搶咗。」她笑言劇情需要也不介意加咀戲。

奪去宋宛穎螢幕初吻的吳偉豪說：「我嘅螢幕初吻就畀咗男仔特約演員嚟，依家偶然都會撞到，都有打招呼。」講到情人節節目，他指會看與宋宛穎咀嘴的一集，被葉蒨文取笑是否要好好回味？他說：「唔係，因為嗰集我未睇，想睇番自己嘅演出。」

林凱恩近期繼續《愛‧回家》與《流行都市》兩邊兼顧，但她透露與「葱頭」丘梓謙的感情戲會加重，笑言衝擊觀眾。講到《流行都市》是最近接連有女主持走光，她說：「因為自己比較粗魯，所以特別要求着長褲，大家都會互相提示，佢哋都冇唔開心，大家笑吓就算。」講到情人節她指不心急拍拖，透露也有男士追求在發展中，要好好觀察，她說：「媽咪教落，一日未結婚，一日都係朋友。」