靈敢侶情：成功靠苦幹

11年前，我寫下人生中第一個食譜——藍莓芝士蛋糕，口感和味道均依照中環某酒店在27年前出品去做：滑而不膩、不會甜到酸、奶味不羶。

但在成功之前的一年，我失敗過無數次，因為那時的烘焙知識，只限於中學時的家政課，在甚麼都不懂的情況之下，只好憑空想像、構思所需，然後買來材料，擺好用具，開工！（以下過程均為錯誤的烘焙步驟，請勿模仿，哈哈！）

在12年前的一個下午，眼前有一磚很硬的忌廉芝士。

邏輯上，硬的話，就打爛啦！整塊250克放進攪拌機，轟轟轟，機很搖，很快，機就停了，還傳出一股燶味，立即把芝士取出，見未夠滑又起粒，竟想到過麵粉篩。

好不容易，芝士似乎夠滑了，該加點材料吧。記得家政老師講過：「蛋能把材料黏在一起」，但忌廉芝士本來都好黏……算了，老師說要加，就加一隻。

還加甚麼好？糖啦！我記得，蛋和糖都要先打到濃稠才能用，但我沒有打蛋器……用筷子！將五根筷子綁起，打呀打，手都斷了還未濃稠，然後，我心裏便閃出「烘焙的問題來到，只要視而不見，就可能會成功」的想法，於是索性將蛋和糖倒到芝士裏，再攪。

唉，怎麼又不均勻？惟有又過篩。

好辛苦，還是算了！生死有命，蛋糕的命運只能靠它自己了。把蛋糕漿倒到脫底活動模，哇！怎麼全瀉出來？趕緊將瀉到桌上的都刮回碗裏，用錫紙包好焗模，總算可以焗了！（那晚我罵了這焗盤很久，還說廠家偷工減料，哈哈！）

由於我把焗爐幻想成微波爐，所以覺得蛋糕該在3分鐘熟透，為免焗過頭不嫩滑，我每3分鐘便打開焗爐門看，結果卻是，快要老一歲還未熟。

終於，蛋糕出爐了，立即試吃，有想哭的感覺……蛋糕好鹹、好乾、好散、好多粒粒、還有炒蛋碎，好「核突」。

我就是這樣沒有天資，但我有的，是決心、恒心、努力。

那次之後，我下定決心，在沒錢上廚藝學校的情況下，狼吞苦嚥式地拜讀食品科學和理論的書和研究報告、學習廚房電器的構造、看大師級名廚、麵包師、烘焙師如Poilâne家族、Nancy Silverton、Massimo Bottura等等的訪問和傳記，不停學習，不停嘗試，不停失敗。終於在一年之後，我寫下人生的第一個食譜——連不吃芝士蛋糕的朋友都愛上的「藍莓芝士蛋糕」。

然後轉眼間，11年過去，時至今天，我已經寫下過千個食譜。藍莓芝士蛋糕，也在我的第一本著作裏佔下重要的一頁。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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