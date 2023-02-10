本日日本：《間諜家家酒》大搞作　親身體驗做間諜

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》這套動漫近年大受歡迎，日本環球影城（USJ）一年一度的大型活動「Universal Cool Japan 2023」亦與這套人氣動漫大搞合作活動，於2月17日至7月2日推出讓遊客體驗恍如當間諜的互動式遊戲，這後時間去大阪玩的朋友不要錯過。遊客在入場後會得到佛傑一家提供的「極秘任務指令書」，之後化身WISE特工，在園區內尋找隱藏的密碼及解出暗號，在指定時間解謎後，回定指定場所集合，欣賞故事完結的表演，更有機會與洛伊德、約兒或安妮亞合照。另外不少得主題餐飲，包括安妮亞最喜歡的花生，以及佛傑一家愛吃的「煎蛋燉肉配麵包」，飲品則有安妮亞喜歡的士多啤梨奶昔及佛傑夫婦的蘋果咖啡梳打，更有原創杯墊贈送。可邊行邊食的食品有安妮亞配色的西班牙油條及奇美拉長官的大頭饅頭。此外還有多款周邊產品，包括奇美拉長官公仔、文件夾、便條紙、原子筆、貼紙等，玩完可以大買特買。