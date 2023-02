余迪偉被艾粒歧視性取向兼職場欺凌：嬲完會原諒佢哋！

藝人余迪偉今午(10日)於電台見記者,就昨晚(9日)艾粒騷中出現一張並未徵詢過他同意使用的一張相片,事件涉及歧視他的性取向一事作回應。他表示昨晚朋友於艾粒騷現場目睹過程後將相片傳給他,他覺得過分了,有感而發下而出Post:「Enough is enough!咁多年真係夠啦!」他表示身邊很多朋友亦曾受職場及性別身份上的欺凌:「我自己2018年個騷都講過單切身處地嘅經歷,曾經有個好朋友因為承受唔到呢種職場壓力同屋企人嘅歧視,租咗間屋燒炭自殺死咗,都咁多年我仲係耿耿於懷,我平時係好冇所謂,做人光明磊落,但經過今次我覺得我嘅嬲係為自己同埋一眾受歧視嘅人發聲,有人問我會唔會原諒佢哋,我梗係會原諒,始終一齊做嘢,嬲都係會完,但歧視係唔會完,所以希望藉住今次事件話畀大家聽,Hey!It is about time to stop, enough is enough,希望唔會再有下次。」

他坦言其實已忍受了對方多年的欺凌:「差不多忍咗有10年,譬如上次巨星籃球賽,我哋出場嘅時候,佢哋就拎住咪喺度講『迪偉掂過個波你哋唔好掂呀,好污糟㗎!』嗰刻我都唔為意,係啲Fans私訊我話咁樣介紹我出場好衰,有Fans寫信去公司同平機會投訴,佢哋其實係知呢件事。」除此之外他亦表示曾試過有同事帶小朋友回公司玩耍,但小朋友爸爸卻抱實小朋友並說:「唔好同呢個哥哥玩,佢玩後面㗎。」他當時覺得很過分,他向小朋友說:「你小心成長呀,我希望你得到幸福啦喺咁嘅父母知之下。」

他指今次艾粒事件其實若事先徵詢他意見,他一定會問清楚對方用途,可惜對方從未向他徵詢。他直言是時候停止及不要再做此等欺凌行為,問到艾粒二人同為公司高層,會否擔心將來「冇運行」?迪偉指就算如此亦要面對,很多平權人士發聲後也有機會受到不公對待:「你話我勇敢又好點都好,我覺得係要做嘅。(公司有冇介入?)有,公司好Support,話佢兩個嘢玩過分咗,希望你原諒佢,我話我都原諒咗,不過要出聲啫。(佢哋仲係咪你朋友?)可以㗎,如果佢哋當我係,我冇所謂嘅。」

他表示昨晚已收到二人道歉訊息,表示餘下的場次會刪除此環節,問到會否需要對方當面道歉?他説:「或者之後啦,因為佢哋做緊騷,唔好搞佢哋,The Show Must Go On, 我諗佢哋會嘅,但我唔會特別要求,因為佢哋嘅道歉都係真誠同有心嘅。」他強調今次發嬲並非只為自己,亦是為比他年輕的不同性別取向人士而做,希望他們將來不再受到欺凌,他又不評論對方平日是否歧視同性戀,亦沒有想過公司會否對他們作出處分,指事件已告一段落,希望社會上不再有同類事情出現。