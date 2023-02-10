余迪偉被艾粒歧視性取向兼職場欺凌：嬲完會原諒佢哋！

藝人余迪偉今午（10日）於電台見記者，就昨晚（9日）艾粒騷中出現一張並未徵詢過他同意使用的一張相片，事件涉及歧視他的性取向一事作回應。他表示昨晚朋友於艾粒騷現場目睹過程後將相片傳給他，他覺得過分了，有感而發下而出Post：「Enough is enough！咁多年真係夠啦！」他表示身邊很多朋友亦曾受職場及性別身份上的欺凌：「我自己2018年個騷都講過單切身處地嘅經歷，曾經有個好朋友因為承受唔到呢種職場壓力同屋企人嘅歧視，租咗間屋燒炭自殺死咗，都咁多年我仲係耿耿於懷，我平時係好冇所謂，做人光明磊落，但經過今次我覺得我嘅嬲係為自己同埋一眾受歧視嘅人發聲，有人問我會唔會原諒佢哋，我梗係會原諒，始終一齊做嘢，嬲都係會完，但歧視係唔會完，所以希望藉住今次事件話畀大家聽，Hey！It is about time to stop, enough is enough，希望唔會再有下次。」

他坦言其實已忍受了對方多年的欺凌：「差不多忍咗有10年，譬如上次巨星籃球賽，我哋出場嘅時候，佢哋就拎住咪喺度講『迪偉掂過個波你哋唔好掂呀，好污糟㗎！』嗰刻我都唔為意，係啲Fans私訊我話咁樣介紹我出場好衰，有Fans寫信去公司同平機會投訴，佢哋其實係知呢件事。」除此之外他亦表示曾試過有同事帶小朋友回公司玩耍，但小朋友爸爸卻抱實小朋友並說：「唔好同呢個哥哥玩，佢玩後面㗎。」他當時覺得很過分，他向小朋友說：「你小心成長呀，我希望你得到幸福啦喺咁嘅父母知之下。」

他指今次艾粒事件其實若事先徵詢他意見，他一定會問清楚對方用途，可惜對方從未向他徵詢。他直言是時候停止及不要再做此等欺凌行為，問到艾粒二人同為公司高層，會否擔心將來「冇運行」？迪偉指就算如此亦要面對，很多平權人士發聲後也有機會受到不公對待：「你話我勇敢又好點都好，我覺得係要做嘅。（公司有冇介入？）有，公司好Support，話佢兩個嘢玩過分咗，希望你原諒佢，我話我都原諒咗，不過要出聲啫。（佢哋仲係咪你朋友？）可以㗎，如果佢哋當我係，我冇所謂嘅。」

他表示昨晚已收到二人道歉訊息，表示餘下的場次會刪除此環節，問到會否需要對方當面道歉？他説：「或者之後啦，因為佢哋做緊騷，唔好搞佢哋，The Show Must Go On, 我諗佢哋會嘅，但我唔會特別要求，因為佢哋嘅道歉都係真誠同有心嘅。」他強調今次發嬲並非只為自己，亦是為比他年輕的不同性別取向人士而做，希望他們將來不再受到欺凌，他又不評論對方平日是否歧視同性戀，亦沒有想過公司會否對他們作出處分，指事件已告一段落，希望社會上不再有同類事情出現。